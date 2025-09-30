Burnout: Бизнесът на Мъск е засегнат от отлив на висши служители

Бизнес империята на Илон Мъск е засегната от вълна от напускания на висши служители през последната година, тъй като безмилостните изисквания и политически активизъм на милиардерът ускоряват текучеството сред ръководния екип.

Ключови членове от търговския екип на Tesla вече са напуснали - звеното за връзки с обществеността и главният информационен директор, както и основни членове на екипите за роботи и изкуствен интелект Optimus, на които Мъск заложи бъдещето на компанията, вече не са част от нея.

Още по-бърз е отливът на клиенти в xAI, двугодишния стартъп за изкуствен интелект на Мъск, който той сля със социалната си мрежа X през март. Финансовият директор и главният юрисконсулт наскоро напуснаха поста си след кратки престои, в рамките на една седмица един от друг, пише Financial Times.

Докато мнозина напуснаха щастливо след дълга служба, за да основат стартиращи компании или да си вземат почивки, има и ръст на тези, които се отказват поради прегаряне (burnout) или разочарование от стратегическите промени на Мъск, масовите съкращения и неговата политика, споделят източници.

"Единствената константа в света на Илон е колко бързо той изгаря заместниците си", каза един от съветниците на милиардера. "Дори бордът се шегува, че има време преди и след Tesla. Това е денонощна кампания в стила на работната етика. Не всеки е пригоден за това."

Робърт Кийл, главен юрисконсулт на xAI, приключи 16-месечния си мандат в началото на август, като публикува генерирано от ИИ видео на адвокат в костюм, който крещи, докато копае с лопатка разтопени въглища. "Обичам двете си малки деца и не мога да ги виждам достатъчно", коментира той.

Майк Либераторе издържа три месеца като главен финансов директор на xAI, преди да премине към главния съперник на Мъск, Сам Алтман, в OpenAI. “102 дни - 7 дни седмично в офиса, 120+ часа седмично, обичам да работя здраво“, каза той в LinkedIn.

Висши служители заявиха, че интензивността на Мъск се е изострила от стартирането на ChatGPT в края на 2022 г., което разклати установения ред в Силициевата долина. Служителите също така възприемат съперничеството на Мъск с Алтман, с когото беше съосновател на OpenAI, преди да се скарат - като причина за натиска, оказван върху персонала.

“Илон е подложен на критики от ChatGPT и прекарва всеки момент в опити да изгони Сам от бизнеса“, каза един от неотдавнашните високопоставени служители.

Миналата седмица xAI обвини конкурента си в привличане на инженери с цел “ограбване и незаконно присвояване“ на кода и тайните на центъра за данни. OpenAI нарече делото “последната глава в продължаващия тормоз на Мъск“.

Други вътрешни лица посочиха безпокойство относно подкрепата на Мъск за Доналд Тръмп и застъпничеството му за крайнодесни провокатори в САЩ и Европа.

Те казаха, че някои служители се страхуват от трудни разговори със семействата си относно поляризиращите възгледи на Мъск за всичко - от правата на транссексуалните хора до убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Мъск, Tesla и xAI отказаха коментар.

Tesla традиционно е най-стабилната част от конгломерата на Мъск. Но много от висшия екип напусна, след като компанията съкрати 14 хиляди работни места през април 2024 г. Някои напускания бяха предизвикани, тъй като Мъск премести инвестициите си от нови проекти за електрически превозни средства и батерии, които много служители смятаха за ключови за мисията на компанията за намаляване на глобалните емисии, и даде приоритет на роботиката, изкуствения интелект и самоуправляващите се роботизирани таксита.

Мъск отмени програма за изграждане на евтин електрически автомобил на стойност 25 хиляди долара, който може да се продава на развиващите се пазари – наречен NV-91 вътрешно и Model 2 от феновете онлайн, според петима запознати с въпроса.

Даниел Хо, който помогна за надзора на проекта като директор на програмите за превозни средства и докладваше директно на Мъск, напусна през септември 2024 г. и се присъедини към подразделението на Google за самоуправляващи се таксита, Waymo.

Ръководителите на публични политики Рохан Пател и Хасан Назар, както и ръководителят на звената за силови агрегати и енергия Дрю Баглино също се оттеглиха след промяната. Ребека Тинучи, ръководител на отдела за компресори, отиде в Uber, след като Мъск уволни целия екип и забави строителството на високоскоростните зарядни станции.

На фона на резкия спад в продажбите, за който мнозина обвиняват самия Мъск, който отблъсква либералните клиенти - Омеад Ашфар, близък довереник, известен като “Пожарникаря“ и “Екзекутора“ на милиардера, беше уволнен като ръководител на продажбите и операциите в Северна Америка през юни. Заместникът му на поста също напусна малко след това.

"Поведението на Илон се отразява на морала, задържането на персонала и набирането на персонал. Той се премести от позиция, в която хора от всякакви прослойки го харесваха, до позиция да се харесва само на определена част от населението", споделя бивш кадър на Мъск.