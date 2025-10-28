IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НСНИ с поздрав за 10 години Bloomberg TV Bulgaria: Продължавайте така и зрителите ви ще ставаме милиони

28.10.2025 | 12:51 ч.
Телевизия Bloomberg TV Bulgaria отбелязва своята 10-годишнина като една от водещите медии за икономически и финансови новини в страната. През този период телевизията се утвърди като надежден източник на информация, съчетаващ актуални пазарни данни, задълбочени анализи и интересни интервюта с експерти.

На празничната годишнина Национално сдружение „Недвижими имоти“ поднесе своите най-сърдечни поздравления. В писмото си председателят Александър Бочев отбелязва, че екипът на Bloomberg TV Bulgaria е успял да свърже зрителите с журналистите и анализаторите на медията в Лондон, Ню Йорк, Хонконг, Токио и други точки по света.

„Продължавайте да представяте новините от пазарите във всекидневните си преки включвания, а ние – Вашите зрители, ще ставаме милиони“, се казва в поздравителното писмо.

Национално сдружение „Недвижими имоти“ пожелава на екипа още много успешни години, изпълнени с нови инициативи, професионални постижения и вдъхновяващи резултати. С отдаденост и прозорлива визия, медията продължава да бъде пример за професионализъм и медиен просперитет в национален мащаб.

