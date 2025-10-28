Нептун влeзe в Риби за последно – кои зодии ще са най-засегнати

Последното преминаване на Нептун през Риби ще бъде шокиращо, изпълнено с чувства, разкрития и проверки на реалността за четири зодиакални знака.

На 22 октомври Нептун, планетата на мечтите и заблудите, отново влезе в Риби за последен път в живота ни.

„Нептун носи фантазия и романтизъм със себе си, където и да пътува, и сега се връща в Риби, където е прекарал последните 14 години и където ще остане, докато не си тръгне завинаги през януари“, казва пред The Post Рейчъл Рут Тейт, сертифициран астролог в Casinos Analyzer.

Нептун е бил ту в Риби, ту извън тях, но най-вече в Риби от 4 април 2011 г. и ще остане в знака до 26 януари 2026 г.

„Като се има предвид, че на Нептун му отнема 165 години, за да се движи около зодиака, това е последният път в живота ни, когато всички ще преживеем планетата на съдбата и славата, преминаваща през емоционалните, духовни води на Риби“, казва Тейт.

Тя отбелязва, че последната обиколка на Нептун е подкрепена от родителския, наказващ Сатурн и разкриващия кармата Северен възел, и двата от които са в знака Риби.

„Не е случайно, че Нептун е съпричастен с тези сили, докато завършва своето ефирно, пробуждащо се пътешествие през последния знак в зодиака. Има някои важни мъдрости, които да усвоим между сега и следващата година!“

Нептун в Риби

Нептун в Риби е пряко свързан с масовото приемане на езотерични алтернативни системи от вярвания и древни лечебни методи, като астрология, прочистване от паразити и растителна медицина.

Нептун е мъглив, особено при ретроградно движение, а мътната аквариумна леща на Риби допълнително компрометира яснотата.

Ключът към оцеляването и процъфтяването в този дезориентиращ канал е да останете здраво стъпили на земята в комуникацията и емоционалната честност.

„Когато Нептун размива емоционалните граници, е лесно да приемем нещата по грешен начин. Понякога чуваш само това, което искаш да чуеш“, казва астроложката.

Енергията на Нептун може да направи хората изключително чувствителни, така че си починете, преди да се нахвърлите. Ако нещо ви се струва странно, не го превъртайте в главата си – просто попитайте.

Докато всички ще бъдем под сянката на този транзит, няколко знака по-специално ще се затруднят да намерят солидна основа.

РИБИ (19 февруари – 20 март)

Всичко е въпрос на това да имате ясен план. Ретроградният ход на Нептун през вашия знак е силен зов за събуждане, Риби.

Илюзиите, които сте стискали като букет от балони, за себе си, бъдещето на вашата ситуация, лъскавия глупак, когото наричате любовен интерес, жизнеспособността на приятели вампири и т. н., бързо се спукват.

Макар че това може да ви се струва като момент, в който целият свят се срива, уверяваме ви, че именно в развалините ще се прояви истинската ви магия. Ясен план, активно канализиране, чист потенциал.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg