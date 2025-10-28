Търсене на кадри: Бизнесът е концентриран в големите градове, това създава дисбаланс

Деветото национално проучване на Българската конфедерация по заетостта показва, че почти всеки трети работодател в България планира да разшири екипа си в периода октомври 2025 – март 2026 година. Данните са събрани от 1017 работодатели в 12 индустрии и очертават умерен, но нарастващ оптимизъм на пазара на труда.

В предаването “България сутрин” председателят на Българската конфедерация по заетостта Надя Василева заяви, че при последното проучване има повишение с 3% спрямо предишните шест месеца. Това показва не много голям, но все пак по-висок оптимизъм от предишния период.

“Това не бих казала, че е свързано с идването на еврото. По-скоро забелязваме трайни тенденции от 5-6 години насам, при които работодателите изпитват трудности при наемане, затова и техните очаквания не са чак толкова оптимистични", добави още Василева.

Около 28% от анкетираните предвиждат разширяване на персонала, 22% очакват намаление, а близо 40% не планират промени.

Кои са най-търсените сектори

Най-силна активност се отчита в сектора на информационните технологии, където се търсят основно отделни специалисти, а не масови назначения. Сектор “Производство” е следващият. Василева коментира, че там нещата са по-сериозни – “ако имаме една отворена позиция, например оператор на машина, зад нея могат да стоят 20-30, дори понякога повече отворени позиции, но с едно наименование. Третият сектор са финансите, застрахователните дейности, недвижимите имоти и бизнес услугите”.

Пред Bulgaria O AIR експертът подчертава, че недостигът на работна сила продължава да бъде ключов проблем.

Въпреки че се наблюдава връщане на българи от чужбина, техният брой не е достатъчен.

По оценки на конфедерацията на пазара липсват около 300 хиляди души.

"Имайки предвид, че до 20 години се очаква населението над 65 години да достигне около 30%, действително трябва да имаме стратегия как да запълним този недостиг. Нашето проучване установи, че около 23% от работодателите внасят хора от трети страни или имат такава идея за назначаване, но именно в тази посока трябва да се работи", каза още Василева.

Експертът добави, че бизнесът е концентриран основно в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, а това създава регионален дисбаланс. В по-малките населени места икономическата активност е значително по-слаба, а това влияе и върху заетостта.

По отношение на задържането на кадрите тя отбелязва, че компаниите полагат сериозни усилия да запазят служителите си.

Повишенията на заплатите не са единственият инструмент – все по-често се прилагат допълнителни бонуси, социални придобивки и гъвкаво работно време. Работодателите се стремят да създадат дългосрочно доверие, особено в секторите с традиционно по-стабилни екипи, като производството.

