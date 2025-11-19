Пен Баджли и Домино Кърк били пред раздяла заради загуба на бебета

Пен Баджли разкри, че със съпругата му Домино Кърк са били на косъм да се разделят - след нейните спонтанни аборти. 41-годишната певица претърпяла два спонтанни аборта един след друг. И след втория път - с актьора смятали да се разделят.

"Но имам предвид, особено за нас, аз в онзи момент нямах нито едно биологично дете, а съпругата ми имаше първородното си дете... Това наистина беше инфлексна точка. Една от най-големите в живота ми и този на съпругата ми - защото ние наистина бяхме близо до раздяла, но, разбира се, ние не се поддахоме на гравитацията на това и някак хаоса на това. И ето ни тук - с 3 биологични деца оттогава насам", посочи той в подкаста "Totally Booked with Zibby".

Но в началото Баджли мислил, че нещата няма да се оправят.

"Беше втората ни загуба заедно. Период, в който мислехме, че цикълът няма да бъде прекъснат. Съпругата ми и аз приближавахме към раздялата, както много хора, след такива загуби. Най-вече, защото се чувстваме толкова изолирани в култура, която не говори много за тези неща и не знае как да подкрепя тези, които преминават през тях", сподели звездата.

