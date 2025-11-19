Топ тенденциите при грима тази есен

Есента на 2025 година е в разгара си и определено отчетохме появата на много нови тенденции. Гримът винаги е ключов за визията на дамите - и трябва да бъде съобразен - според повода, тенденциите, личния вкус. Кои са най-големите хитове тази есен? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Плътна черна очна линия

Една любима тенденция на мнозина. Черната очна линия отдавна се завърна, вечна класика е и хит през всяка година. И тази есен е така. Почти всяка дама носи такава - и в ежедневието, и за празнични поводи. Става ясно, че хит е постигането на гръндж, бунтарска визия. Което означава - очертаването на цялото око с очна линия - и външния край, и вътрешния, и отгоре, и отдолу. Този грим отива на всички.

Позлатени очи

Матовите и заглушени нюанси често са хит през есенните месеци. Но през този сезон редовно може да залагаме и на блестящи, лъскави сенки за очи. Особено на тези, които са в златист нюанс. Но хит са и сребристите сенки. Може да нанесете златисти или сребристи сенки съвсем елегантно и леко - без да прекалавате. Или пък да нанесете тези нюанси само в единия край на окото - за още повече ефект. Така сте бляскави и модерни.

