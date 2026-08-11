София изпревари Атина, Мадрид и още 16 европейски столици

Половин милион евро. Точно толкова вече струват тристайни апартаменти в София. Не в Лондон. Не в Париж. Не в Цюрих. В българската столица. Медианната цена удари 457 000 евро и с едно движение изпреварихме цели 18 европейски столици – включително Атина, Мадрид, Белград, Варшава, Будапеща, Загреб, Брюксел и Хелзинки. Доскоро си мислехме, че София е „достъпна“. Сега данните показват нещо съвсем друго: при големите жилища вече сме в по-скъпата половина на Европа. И това не е шега.

Колкото по-голям апартаментът, толкова по-брутално скачаме нагоре

При по-малките жилища София все още се държи в долната половина на европейската класация. Но колкото повече спални има апартаментът, толкова по-нависоко скачаме. При тристайните вече сме на 19-о място от 37 европейски столици с 457 000 евро. Изпреварваме общо 18 столици. Разликите са огромни: спрямо Загреб сме с около 55% по-скъпи, спрямо Атина - с 63%, а спрямо Белград - със 71%. Това са сериозни пропасти. По-богати ли сме вече от хората в Атина и Мадрид, след като жилищата ни са толкова по-скъпи? На Балканите сме втори след Любляна. Дали това вече не мирише на имотен БАЛОН?

Реалните обяви в София разкриват още по-жестоки цени

Картината при средните цени е още по-тревожна. Според данните на имотния портал Реалистимо към юли 2026 средната офертна цена на двустаен апартамент в София вече е 195 493 евро, или 2647 евро на квадратен метър. При тристайните средната цена удари 314 225 евро – цели 2660 евро на квадрат. Средната цена на всички апартаменти в София надхвърля 301 980 евро, но зад тази обща цифра се крият ПОТРЕСАВАЩИ разлики между кварталите. В Изгрев средните цени стигат до 5323 евро на квадрат, докато в Ботунец падат до 1186 евро. Над ЧЕТИРИ ПЪТИ разлика в една и съща столица. Шокиращо е, че локацията, годината на строителство и наличието на паркомясто могат да вдигнат цената с десетки, а при големите жилища и със стотици хиляди евро.

България е втора в ЕС по бесен ръст на цените

Данните на Евростат добавят още един тревожен щрих. През първото тримесечие на 2026 цените на жилищата в България продължават да нарастват - 14,8% увеличение спрямо същия период на 2025-та. Това е вторият най-висок ръст в целия Европейски съюз след Португалия. Средното поскъпване в ЕС е едва 5,1 процента - три пъти по-малко от нашия.

Само в рамките на първите три месеца на 2026 г. цените у нас са скочили с още 6,2% - най-силното тримесечно увеличение сред всички държави в Съюза. И в същото време броят на сделките върви в обратна посока. Покупките на жилища в България са намалели с 15,5 процента. Цените продължават да летят нагоре, въпреки че все по-малко хора успяват да купят. Ограниченото предлагане в предпочитаните райони, високите очаквания на продавачите и търсенето на по-големи и качествени имоти поддържат офертните нива. В същото време все повече домакинства се сблъскват с реалната невъзможност да достигнат до покупка.

Половин милион евро е само началото на сметката

Обявената цена е само началото. Към нея се добавят местен данък, нотариална такса, такса за вписване, разходи по кредита и ипотеката, оценка на имота и евентуална брокерска комисиона. Всички тези допълнителни такси правят крайната цена още по-БРУТАЛНА и още по-трудно постижима за повечето купувачи.

София все още е далеч от цените в Лондон, Париж, Цюрих или Копенхаген. Границата между достъпна столица и скъп европейски пазар обаче вече изглежда премината. Когато голям апартамент в София достига 457 000 евро и столицата изпреварва 18 европейски града, промяната трудно може да остане незабелязана. Въпросът вече не е дали цените ще спрат. Въпросът е колко още могат да издържат купувачите?

Източници

https://www.globalpropertyguide.com/most-expensive-cities

https://realistimo.com/bg/stats