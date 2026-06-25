Цените на имотите у нас продължават да нарастват двуцифрено на годишна база

Цените на жилищата в България са продължили да нарастват двуцифрено на годишна база и през първото тримесечие на тази година. На национално ниво те са се повишили с 14,8% спрямо същия период на миналата година, като дори ускоряват ръста си спрямо последното тримесечие на 2025 г., когато покачването на годишна база беше с 12,6 на сто.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват още, че цените на жилищата в станата са нараснали с 6,2% спрямо последните три месеца на миналата година.

На регионално ниво картината е малко по-разнородна, особено при сравнение на цените на тримесечна база. Бургас и София са лидери по най-бърз темп на нарастване на цените спрямо предходното тримесечие от съответно 5,9% и 5,8%. Но в Русе и Стара Загора цените спадат, най-вече под влияние на поевтиняването при старите жилища, със съответно 1,6% и 2,1%. Цените на жилищата в Русе се са понижили и на годишна база в началото на тази година с 5,8%.

В Пловдив и Варна жилищата са продължили да поскъпват през първото тримесечие на тази година съответно с 3,9% и 4% спрямо последното на 2025 г.

Бургас и София са лидери в страната и по ръст на цените на жилищата на годишна база със съответно 17,7% и 16%. Жилищата са поскъпнали двуцифрено за една година и във Варна и Стара Загора, съответно с 13,2% и 12,7%. Само в Пловдив те са нараснали по-умерено на годишна база – с 8,8 на сто.

Поскъпването на жилищата контрастира с данните на НСИ за продажбите на новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата. На национално ниво сделките намаляват от гледна точка на брой както на тримесечна, така и на годишна база със съответно 19,8% и 18,5%, пише Investor.bg.

Бургас, който е лидер по най-силно поскъпване на жилищата през първото тримесечие, регистрира и най-големия спад на продажбите на новопростроени и съществуващи жилища, от 30,5% на годишна база. Другият голям морски град – Варна, също отчита значително по-малко продажби в сравнение със същия период на миналата година от 27,6%.

На трето място по годишен спад е Стара Загора с понижение от почти 25%, следвана от София с 19,2 на сто.

Най-стабилно е било представянето на пазара в Пловдив, където продажбите на жилища са намалели само с 0,6% на годишна база.

Пловдив е и единственият голям град в страната с ръст на продажбите на жилища от гледна точка на стойност – с 2,4% на годишна база. Варна и Бургас водят спадовете сред градовете с над 120 хил. души население от съответно 16,4% и 14,7%, а в София стойността на продажбите е намаляла със 7 на сто.