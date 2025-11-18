САЩ извършват обратно инженерство на извънземни технологии ВИДЕО

Режисьорът Дан Фарах, който стои зад документален филм, разкриващ „80-годишно глобално прикриване“ на извънземно съществуване, твърди, че правителството на САЩ е част от „тайната надпревара по време на Студената война“ за обратно инженерство на извънземни технологии.

Фарах, който също така продуцира научнофантастичния блокбъстър „Ready Player One“, каза пред Брет Байер от Fox News, че най-новият му филм „The Age of Disclosure“ ще се основава на вече дейности, извършени от правителствени лица, подаващи сигнали за нередности, и дори ще включва интервюта с високопоставени служители, сред които е и държавният секретар Марко Рубио.

„Всеки един човек, когото интервюирах, даде да се разбере много ясно, че вече не е въпросът дали това е реална ситуация. Това е много реална ситуация“, каза Фарах пред изданието.

Фарах твърди, че мнозинството от служителите на правителството на САЩ, включително Конгресът и президентът, „са били държани далеч от информацията“, докато други влиятелни лица са водили тайна надпревара за „обратно инженерство на технологии с нечовешки произход“, всичко това в конкуренция с „противничещи си държави“ като Русия и Китай.

„През последните няколко години висши членове на Конгреса, висши членове на администрацията – благодарение на лица, подаващи сигнали за нередности – разбраха какво се случва и сега търсят истината за себе си и за американския народ“, уточни режисьорът.

Фарах каза пред телевизионната мрежа, че всеки човек, когото е интервюирал през трите години, прекарани в създаването на филма – включително цели 34 висши членове на правителството на САЩ, военните и разузнавателната общност – е имал „пряко познаване на този въпрос“ с „изключителна достоверност“.

Някои дори се появяват в трейлъра, включително Рубио, който намеква за мистериозни образувания, навлизащи във „въздушното пространство над ограничени ядрени съоръжения“, и бившият висш изпълнителен директор на Агенцията за отбранително разузнаване Джей Стратън.

„Първата държава, която разгадае кода на тази технология, ще бъде лидер за години напред“, предупреждава Стратън в трейлъра.

Фарах повтори тревогата на Стратън и заяви, че шегите за силата и източника на UAP, или неидентифицирани аномални явления, са „еквивалентни на присмиване на терористична заплаха“.

„Страхът тук е, че ако друга нация спечели тази надпревара, това наистина може да промени облика на земята по отношение на властта“, допълни режисьорът.

Фарах допълнително нарече надпреварата за UAP от новата ера „Проектът Манхатън на стероиди“.

Тайните тестове и производство на ядрени оръжия от Съединените щати по време на Втората световна война са били с кодовото име „Проект Манхатън“.

Фарах обаче се опита да завърши с весела нотка и предположи, че президентът Тръмп вероятно е първият главнокомандващ, който говори открито за феномена и предполагаемото десетилетно прикриване

„Мисля, че е само въпрос на време в този момент действащ президент да се качи на микрофона и да преживее най-важния момент, който един лидер може да има, а именно да каже на цялото човечество, че не сме сами във вселената и че Съединените щати възнамеряват да водят пътя“, заяви той.

Документалният филм ще има премиера в киносалоните в избрани кина в Ню Йорк, Вашингтон и Лос Анджелис на 21 ноември. Той ще бъде достъпен за закупуване или наемане и в Amazon Prime в същия ден.

Премиерата на „Ерата на разкритията“ беше на филмовия фестивал SXSW през март.