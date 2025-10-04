Древната винотерапия е ключ към младостта

Една от най-популярните СПА и козметични процедури от древността до днес е винотерапията. Повече за нея разказва Димитрина Стоилова в съботното издание на “България сутрин”.

"И Клеопатра, и древните римляни, и гърци са използвали ползите от винотерапията за кожата си. Самият Хипократ е лекувал анемия и се е борил с различни заболявания чрез терапии с вино, познати днес и в модерните СПА центрове. Тя е известна отдавна, но особено нашумя през последните години в Европа и, разбира се – в България", каза собственикът на студио за красота.

Терапията може да бъде за лице или тяло, а една от най-впечатляващите практики са т.нар. "вани на Дионис" – хидромасажни вани, пълни със смес от вино и вода, а в някои курорти – и с минерална вода.

Макар на пръв поглед да изглежда необичайно, ефектът е силно освежаващ: кожата се хидратира, подхранва и възвръща естествената си еластичност.

Пред Bulgaria ON AIR Стоилова разясни, че виното е естествен антиоксидант, богат на витамини, включително витамин Е – известен като "витамин на младостта".

"Ефектът е много по-голям, тъй като самото вино е силен антиоксидант и неутрализира свободните радикали. Целта е да хидратираме кожата – то е много богато на витамини, сред които и витамин Е, известен като витамин на младостта, който предотвратява загубата на влага. Не е случайно, че във всички дамски козметични продукти и гримове има витамин Е, защото той подпомага предотвратяването на първите бръчици", допълни собственикът на студио за красота.

Гледайте видеото с целия разговор.