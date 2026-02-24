Във Видин пак опитват да влязат в Гинес с 50-километрова мартеница

Във Видин ще опитат да подоборят световния рекорд на Гинес за най-дълга мартеница. Целта е впечатляващите 50 километра бяло-червена нишка – символ на здравето, надеждата и идващата пролет.

По този начин градът ще подобри и собствения си рекорд от 17 км, регистриран преди повече от 10 години и който все още е актуален, съобщиха от Общинската администрация във Видин. Тази година опитът ще е на 1 март, предава БНР.

Това превръща инициативата не просто в празнично събитие, а в мащабна общоградска кауза, обединяваща поколения видинчани около българската традиция. В подготовката активно участват местните читалища, които вече изработват и сплитат дългата мартеница. Всеки метър от нея носи труда, ентусиазма и любовта към традициите на стотици доброволци.

Опитът за рекорд на Гинес има за цел не само да подобри предишното постижение, но и да изпрати силно послание – че Видин е град с дух, памет и амбиция да пази и популяризира българските обичаи пред света.