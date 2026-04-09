Христо Мусков с амбиция за нов рекорд за "Гинес" с дърпане на самолет

Многократният световен и европейски шампион по силов трибой Христо Мусков постави нов европейски рекорд в дисциплината мъртва тяга в категория до 140 кг.

С Динко Желязков, който е треньор по културизъм, имат

амбицията да поставят нов рекорд за "Гинес" с дърпане на самолет.

"Гинес" трябва да отговори какви са параметрите и да даде подробности за измервателните уреди.

Самолетът ще бъде по-тежък и ще трябва да бъде издърпан на цели 35 метра, съобщи Мусков в студиото на "България сутрин".

"Миналата седмица поставих европейски рекорд в мъртвата тяга. Надявам се есента да направим рекорда със самолета. Много е специфично самото дърпане. Още не мога да повярвам, че го издърпах. Всеки един метър беше все едно изкачвах Еверест", каза той за последните си подвизи.

По думите му рискът от травми е ежедневие.

"Сега знам, че мога да направя още повече и да бъде по-зрелищно. Дано да е хубаво времето, защото тогава имаше вятър срещу самолета и дъжд.

Планираме за Деня на София да направим нещо грандиозно и да запишем рекорд", подчерта Мусков.

Динко Желязков съобщи за Bulgaria ON AIR, че ще направят поредица от видеа, в които ще се проследят подготовката за рекорда. От изследванията, храненето и тренировките до поставянето на самия рекорд.

Прави се редуване на натоварване с почивка, за да има превенция от контузии, уточни той.

По думите на Желязков спортът изгражда дисциплина и отдаденост, учи на балансирана промяна в различни стъпки, за да постигнеш крайната цел.

От 22 години съм професионален спортист и съм минал през много, за да се случи това нещо, отбеляза Мусков.

Той е радостен, че е определян за най-силния мъж в България.

"Радвам се, че досега никой не ме е победил, с когото съм премерил сили. Ако някой има някаква претенции... Оставил съм всички да говорят кой е по-добър", заключи силовият шампион.