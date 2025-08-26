Отмениха тестов полет на ракетата Starship на SpaceX

Планираният десети тестов полет на ракетата Starship на SpaceX снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА.

"Отменяме днешния тестов полет поради (неблагоприятни) метеорологични условия", заяви в социалната мрежа Х компанията, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване.

Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.

Starship – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк - тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра, пише ДПА.

Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.

Американската космическа агенция NASA се надява да използва Starship за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.

Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията. / БТА