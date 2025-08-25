В неделя SpaceX изстреля мисия “Commercial Resupply Services“ (CRS-33) до Международната космическа станция от Кейп Канаверал във Флорида, 50-ият път на космическия кораб Dragon. След отделянето на степените, първата степен кацна на дрона A Shortfall of Gravitas, разположен в Атлантическия океан.

Според служители на SpaceX се очаква космическият кораб Dragon да се скачи с МКС в понеделник автономно след приблизително 28-часов полет.

След това CRS-33 ще достави2268 кг. храна, провизии и експерименти на астронавтите на борда на Международната космическа станция, но според служители на SpaceX тази мисия е нещо повече от просто снабдяване.

По време на мисията ще бъдат проведени около 50 различни научни изследвания, критични за бъдещите човешки космически изследвания, съобщава Euronews.

“Този ​​изследователски екип тества хипотезата, че блокирането на определен протеин в тялото, за който е известно, че насърчава костната загуба или промените в здравето на костите, може всъщност да помогне за намаляване на общата костна загуба, която астронавтите изпитват в космоса“, каза Хайди Парис, асоцииран учен за програмата МКС.

Макар че изстрелването в неделя отбеляза половин тон посещения на космическия кораб SpaceX Dragon до космическата станция, първият път беше през май 2012 г. за демонстрация на презареждане.

Това беше и седмият полет на първия етап на ускорителя и третият за космическия кораб Dragon като част от мисията за презареждане.

През септември космическият кораб Dragon ще бъде използван за ускоряване на космическата станция - това ще включва регулиране на височината на космическата станция, според Бил Спетч, мениджър “Оперативна интеграция“ на Програмата за Международна космическа станция.

“NASA сключи договор със SpaceX преди няколко години, за да осигури възможност за рестартиране на космическата станция. Както знаете, височината на космическата станция бавно намалява с времето поради тънкото количество атмосфера, което все още е на нашата височина“, каза Спетч.

Очаква се космическият кораб да се върне на Земята не по-рано от декември.