Кой носи отговорност, когато полицията спре кола без шофьор заради нарушение?

Ако кола направи незаконен обратен завой, но никой не е зад волана, кой получава глобата? Това беше екзистенциалният въпрос, пред който се изправи калифорнийската полиция, след като спря автономна кола, нарушаваща правилата за движение.

По време на операция в Сан Бруно, град близо до Сан Франциско, полицията спря автомобил без шофьор, след като превозното средство направи незаконен обратен завой на кръстовище със светофар. В съобщение, публикувано в социалните медии, полицейското управление на Сан Бруно публикува снимка, на която полицай гледа през прозореца на колата и открива, че на шофьорското място няма човек.

"Тъй като нямаше човешки шофьор, не можа да бъде издадена глоба (в нашите записи за глоби няма поле за "робот")", се казва в полицейското съобщение, като се добавя, че са информирали Waymo, американската технологична компания, управляваща автономния автомобил, за „грешката“, допусната от превозното средство. „Надяваме се, че препрограмирането на колата ще ѝ попречи да извършва по-нататъшни незаконни маневри", пише полицията в Сан Бруно.

В Калифорния закон, който ще позволи на полицията да издава "известия за нарушение" когато автономна кола нарушава правилата за движение, няма да влезе в сила до юли 2026 г., според The ​​Guardian. Законът беше въведен, след като Сан Франциско преживя няколко инцидента с автономни превозни средства, включително ситуации, в които тези превозни средства предизвикваха задръствания, блъснаха пешеходци, блокираха пожарни коли и влизаха в райони със спряно движение.

След като новият закон влезе в сила, компаниите, управляващи автономни автомобили, ще имат две минути, за да преместят превозните си средства от райони, където трябва да работят екипи за спешно реагиране.

Системата за автономно шофиране, използвана от автомобилите Waymo, използва множество камери и сензори, чрез които превозните средства се ориентират в трафика.

Компанията трябваше да изтегли повече от 1200 автономни автомобила тази година поради софтуерен проблем, който доведе до сблъсъци с вериги, порти и други фиксирани пътни бариери.