САЩ обявяват поредна венецуелска групировка за терористична

САЩ официално определиха венецуелския Картел де лос Солес като чуждестранна терористична организация, налагайки допълнителни санкции, свързани с тероризъм, на групата, в която според тях влизат президентът Николас Мадуро и други високопоставени длъжностни лица, пише Ройтерс.

Венецуелското правителство отхвърли това, което нарече „абсурден“ план на САЩ да определи „несъществуващата“ група.

Държавният секретар Марко Рубио заяви този месец, че САЩ ще обявят „Cartel de los Soles” (Картелът на слънцето) за чуждестранна терористична организация (FTO) заради предполагаемата роля на мрежата в вноса на незаконни наркотици в САЩ.

Мадуро е подложен на нарастващ натиск от страна на президента Доналд Тръмп, който увеличава военното присъствие на САЩ в Карибския басейн, което поражда опасения, че САЩ може да се опитат да използват обозначението, за да оправдаят военни действия. Експерти по санкции обаче заявиха, че законът за обозначението не разрешава такава стъпка.

От месеци САЩ провеждат кампания от смъртоносни удари срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици, край бреговете на Венецуела

и тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка. Ройтерс съобщи в събота, че САЩ са готови да започнат нова фаза от операциите, свързани с Венецуела, в следващите дни.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че обозначението ще донесе „цял набор от нови възможности за Съединените щати“, според откъси от интервю за One America News, публикувани в четвъртък.

Американски официални лица обвиняват Cartel de los Soles, че работи с венецуелската банда Tren de Aragua, която Вашингтон също свързва с Мадуро и по-рано определи като FTO, за да изпраща незаконни наркотици в САЩ.

Мадуро и неговото правителство винаги са отричали всякаква връзка с престъпността и са обвинявали САЩ, че се стремят към промяна на режима, за да контролират природните ресурси на Венецуела, особено огромните й петролни запаси.

„Те искат петролните и газовите запаси на Венецуела. Безплатно, без да плащат. Искат златото на Венецуела. Искат диамантите, желязото, боксита на Венецуела. Искат природните ресурси на Венецуела“, заяви министърът на петрола Делси Родригес в коментар по държавната телевизия.

Тръмп многократно е заявявал, че не се стреми към смяна на режима.