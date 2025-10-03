В Холивуд има изгряващ талант и тя може би е на път да дебютира на големия екран. Вълнението е налице, червеният килим чака и агенциите за таланти, според съобщенията, вече са я набелязали, но има нещо необикновено в нея... Тя е 100% изкуствен интелект.

Тили Норууд е вдъхнана от холандската актриса и технологичен създател Елин Ван дер Велден. Нейното студио за изкуствен интелект Xicoia - отделение от студиото за изкуствен интелект Particle6 на Ван дер Велден - се стреми да внесе дигитални "таланти“ във филмите и телевизията.

"Искаме Тили да бъде следващата Скарлет Йохансон или Натали Портман, това е целта на това, което правим“, каза Ван дер Велден пред Broadcast International през юли, когато тя стартира Norwood с различни акаунти в социалните медии. Norwood в момента има 39,1 хиляди последователи в Instagram, където "актрисата“ пита: "В каква роля си ме представяте?“

Тили вече е получила роля в комедиен скеч, озаглавен "Комисар с изкуствен интелект“, който публикува във Facebook с надпис: "Не мога да повярвам... първата ми роля!“.

"Може да съм генерирана от изкуствен интелект, но в момента изпитвам много истински емоции. Толкова съм развълнувана за това, което предстои!“, написа Тили.

"Когато за първи път пуснахме "Тили“, хората питаха: "Какво е това?“, сподели Ван дер Велден и сподели, че се очаква съвсем скоро да обявят коя агенция ще представлява актрисата. "Публиката? Тя се интересува от историята, а не от това дали звездата има пулс. Тили вече привлича интерес от агенции за таланти и фенове. Ерата на синтетичните актьори не просто идва - тя е тук", написа създателката на Тили в LinkedIn.

Всъщност, перспективата Тили Норууд да си осигури професионално представителство (нещо, традиционно запазено за истински таланти) предизвика дебат. И под "дебат“ се разбира, пише Euronews.

"Това буквално е знакът за края на индустрията, каквато я познаваме... кажете сбогом на актьорите“; "Никой не трябва да подкрепя това“; "Това е дълбоко подвеждащо“; "Ще направи огромна услуга на света, ако спрете изкуствения интелект", са само част от коментарите в социалните мрежи.

Дебат - актриса ли е Тили?

Истински звезди от Холивуд също се включиха в дискусията. Актрисата от реалния живот и носителка на "Златен глобус“ Тони Колет публикува серия от емотикони с крещящи лица.

Колежката ѝ, актриса и режисьор от реалния живот Наташа Лион, каза, че "всяка агенция за таланти, която се занимава с това, трябва да бъде бойкотирана от всички гилдии“. В подкаст за Variety Емили Блънт, която е носителка на наградата на Гилдията на екранните актьори, заяви, че "ИИ творението" е ужасно.

Дори холивудският актьорски синдикат SAG-AFTRA реагира на новината, че агентите за таланти искат да подпишат с Тили Норвуд.

"SAG-AFTRA вярва, че креативността е и трябва да остане ориентирана към човека. Синдикатът се противопоставя на замяната на човешките изпълнители със синтетични“, заяви гилдията в изявление и добави: "За да е ясно, "Тили Норууд“ не е актьор, а герой, генериран от компютърна програма, обучена върху работата на безброй професионални изпълнители – без разрешение или компенсация. Той няма житейски опит, от който да черпи вдъхновение, няма емоция и от това, което видяхме, публиката не се интересува да гледа генерирано от компютър съдържание, несвързано с човешкия опит.“

Защитна реакция

Изправена пред нарастваща негативна реакция, Елин Ван дер Велден отговори в изявление, публикувано в Instagram, казвайки, че вижда Тили Норууд не като "заместител на човешко същество, а като творческо произведение - произведение на изкуството“.

"Виждам изкуствения интелект не като заместител на хората, а като нов инструмент, нова четка за рисуване“, написа тя. "Точно както анимацията, кукловодството или компютърната графика откриха нови възможности, без да отнемат от актьорската игра на живо, изкуственият интелект предлага друг начин да си представяме и изграждаме истории. Аз самата съм актриса и нищо - със сигурност не и герой с изкуствен интелект - не може да отнеме занаята или радостта от човешкото изпълнение.“

"Необходими са време, умения и итерации, за да се вдъхне живот на такъв герой“, добави тя.

Да, и да не говорим за кражбата, свързана с обучението на генерирания от изкуствен интелект герой върху работата на истински изпълнители, всичко това без разрешение.

Тази част не беше разгледана в изявлението. Разбира се, всички форми на творчество трябва да бъдат приветствани. Но когато творците изразяват реални, основателни опасения относно липсата на регулации за изкуствения интелект, повсеместното разпространение на изкуствения интелект в един технологично доминиран свят и използването на техните умения в обучението на инструменти за изкуствен интелект, може би е добре да се прочете темата.

В края на краищата, заплахата от изкуствен интелект в света на киното беше ключов проблем по време на работническите стачки, които затвориха индустрията само преди две години, като сценаристи и изпълнители поискаха защита от технологията.

Така че червеният килим остава "неразпънат" за Тили Норууд засега. Освен ако публиката не реши, че всъщност не я интересува човешкото изкуство. Или пулс.