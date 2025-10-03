Какво предвижда Стратегията за цифрова трансформация на България?

Всеки българин да разполага с цифрова идентичност и с основни цифрови умения до края на 2030 година. Това предвижда Стратегията за цифрова трансформация на България.

"Новите лични карти позволяват много бързо чрез телефоните да се налее информацията в приложение. Да го наречем "дигитален портфейл". Това няма да създаде нова самоличност. Близо милион българи емигранти ще могат да използват услугите от електронното правителство във всяка членка на Съюза, както и страните около нас, за да свърши някаква работа", заяви киберекспертът Христиан Даскалов в "България сутрин".

Услугата е изцяло доброволна, увери експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

"В момента тази информация я взима всеки, който не трябва - за цели, които не трябва. Какво го интересува хотелиера цветът на очите и колко си висок? С тази самоличност на рецепция се сканира QR кодът и се взима само това, което е необходимо на хотелиера по закон - имена и адрес", обясни Даскалов.

По думите му българското правителство трябва да организира регистровия обмен на данни и компании с права да издават такъв портфейл ще го правят.

"Има българска компания, която от 2023 г. е доверен издател на подобни документи за самоличност и всеки може да докаже кой е той по целия свят. Малко хора знаят, че има квалифицирани електронни подписи, които са безплатни", изтъкна гостът.

Данните си стоят в държавната администрация, поясни киберекспертът.

"Ние просто осъществяваме връзка с данните, за да не ги разхвърляме. Улеснява се животът на много хора и се подобрява организацията. В момента имаме преход към постквантовите алгоритми за криптиране, но е рано да се говори за това", посочи още Даскалов.

