Великобритания обмисля цифрови лични карти за контрол на границите

Британският министър-председател Киър Стармър ще се опита да рестартира своето нестабилно правителство в петък, обявявайки план за задължителни цифрови лични карти с цел борба с незаконната миграция, като същевременно ще защити прогресивната си политика пред вътрешните си опоненти.

Всеки възрастен гражданин на Великобритания ще бъде задължен да притежава цифрово издадена лична карта, за да потвърди правото си да живее и работи в страната, съобщи лице, запознато с въпроса. Не беше посочен график за въвеждането на плана.

"През твърде много години беше твърде лесно хора да идват тук, да се включват в сенчестата икономика и да останат незаконно“, заяви Стармър на Глобалната прогресивна конференция. „Не е състрадателна левичарска политика да се разчита на труд, който експлоатира чуждестранни работници и подбива справедливите заплати. Но простият факт е, че всяка нация трябва да има контрол над границите си."

Речта идва в критичен момент за министър-председателя, на прага на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул този уикенд. Само 14 месеца след встъпването си в длъжност Стармър изостава зад популисткия десен лидер Найджъл Фарадж и неговата партия Reform UK в социологическите проучвания, а поредица от грешки доведоха до въпроси относно лидерството му.

В четвъртък неговият ръководител на комуникациите подаде оставка, ставайки последният в серията ключови съюзници, напускащи постовете си този месец, което засили спекулациите за недоволство на "Даунинг стрийт" 10. Стармър също е изправен пред заплаха от кмета на Голям Манчестър - Анди Бърнам, който тази седмица използва медийни интервюта, за да представи по-радикална визия за върховния пост, предизвиквайки критика от страна на съюзниците на Стармър и икономисти.

В речта си Стармър ще се опита да балансира между твърд подход към имиграцията и демонстрация пред нестабилната си партия, че възнамерява да управлява в съответствие с прогресивните ценности, които много лейбъристи смятат, че досега са били отсъстващи в неговото управление.

Посланието е трудно за възприемане от скептични избиратели, някои от които са привлечени от Reform UK, а други гледат към партии традиционно вляво, като Либералните демократи и Зелените.

Прогресивите трябва „да се погледнат в огледалото и да признаят къде сме позволили нашите партии да се отклонят от проблемите на хората“, смята Стармър.

В опит да дефинира битката на Лейбъристката партия с Reform UK премиерът ще я нарече „определящият политически избор на нашето време: политика на хищническо недоволство, експлоатиращо проблемите на работещите хора.“

Под натиск от партията си той ще критикува и крайно-десните протести, които се проведоха в Лондон по-рано този месец.

Политиката за цифрови лични карти среща съпротива от всички основни партии в Уестминстър. Фарадж заяви, че политиката ще позволи на държавата да „контролира всеки аспект от живота ви“. Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок я нарече „отчаян трик, който нищо няма да спре“ незаконната миграция. Либералните демократи заявиха, че няма да подкрепят плана, защото той рискува да криминализира по-възрастни хора, които могат да бъдат „цифрово изключени“.

Бившият министър-председател Тони Блеър се е опитвал да въведе програма за лични карти по време на управлението си, но планът никога не е реализиран поради широко разпространена съпротива от застъпници за граждански свободи. В доклад тази седмица Tony Blair Institute заяви, че цифровите лични карти ще помогнат за борбата с незаконната миграция и ще улеснят достъпа на британците до обществени услуги.

