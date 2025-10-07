Социалните мрежи отдавна престанаха да бъдат социални, умират ли бавно?

След като Twitter – под новото си име X – се превърна в хаотичен лабиринт, където се струпват радикализирани ботове, изображения, генерирани от изкуствен интелект, и море от дийпфейкове, а Facebook продължи да пълни своя бездънен резервоар от псевдо-вдъхновяващи картинки, подсилени от ИИ, за да хипнотизира своята аудитория от „лелки“; и докато Instagram, TikTok и YouTube сърфират върху вълната на все по-химерични и абсурдни видеа, родени в прегрятите екоцидни центрове за данни — възможно ли е да преживяваме смъртта на социалните мрежи?

Наскоро Meta и OpenAI обявиха нови социални платформи, пълни с кратки видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект. Технологичните компании се опитват да убедят света, че обществото копнее за това машинно съдържание. Но докато рекламите говорят за „революция“, интернет започва да прилича на сметище от шум, фалшификации и безсмислие — и хората бавно се отдръпват.

Според анализ, публикуван във Financial Times, обхващащ 250 000 души от 50 държави, използването на социалните медии постоянно намалява. Пикът е бил през 2022 г.; оттогава времето, което хората прекарват в тях, спада с близо 10%. В развитите страни потребителите над 16 години прекарват средно по 2 часа и 20 минути дневно в социалните мрежи — и тази цифра продължава да се топи. Най-осезаем е спадът сред младите: тийнейджърите и хората в началото на двайсетте вече търсят другаде своето дигитално присъствие.

Причината? Социалните мрежи отдавна престанаха да бъдат социални. Те се превърнаха в инструменти за пасивно превъртане — между скуката и тревожността. Истинските разговори и връзки са заменени от „doomscrolling“ – отчаяното търсене на смисъл в безкрайния поток от нищо.

От 2014 г. насам делът на хората, които казват, че използват социалните мрежи, за да поддържат връзка с приятели, да се изразяват или да срещат нови хора, е намалял с повече от една четвърт. За сметка на това расте броят на тези, които просто отварят приложенията „по навик“ — за да убият време.

Писателят и технологичен критик Кори Доктороу нарича тази епоха „оскверняването на платформите“ — фазата, в която мрежите вече не се стремят да свързват хора, а да изсмукват вниманието им.

„Много от тези приложения вече не са истински социални – те просто оптимизират времето пред екрана, използвайки всички възможни средства, за да ни задържат още секунди и минути“, пише журналистът Джон Бърн-Мърдок.

Едно изключение обаче нарушава тази тенденция – Северна Америка. Там потреблението на социални мрежи, особено онези, в които процъфтява крайнодесният дискурс, продължава да расте. Възходът на Доналд Тръмп и сянката на Илон Мъск върху дигиталния пейзаж поддържат интереса жив. През 2024 г. потреблението в САЩ вече е с 15% по-високо, отколкото в Европа./БГНЕС