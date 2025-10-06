Момиче изгоря живо в Cybertruck: Пламнала батерия блокира отключване на вратите

Студентка, загинала при катастрофа с Tesla Cybertruck, е била заклещена в превозното средство, докато то е пламнало поради конструктивен недостатък, свързан с вратите му, твърди съдебен иск.

19-годишната Криста е една от трите, които са загинали, когато превозното средство се е блъснало в дърво с висока скорост в Пиемонт, Калифорния, миналия ноември. Родителите ѝ вече са завели съдебни действия, твърдейки, че компанията на Илон Мъск, е знаела за конструктивния недостатък от години, но не е успяла да го поправи.

Криста, студентка втори курс в Колежа по изкуства и дизайн в Савана, заедно с приятелите си Сорен Диксън, 19-годишен шофьор, и Джак Нелсън, 20-годишен, загинаха при катастрофата, след като превозното средство се запали след удар в дърво.

Карл и Ноел Цукахара, родителите на загиналото момиче, заведоха дело срещу производителя на автомобили през април и сега го допълниха с подробен 36-страничен иск за неправомерна смърт.

Според иска Криста първоначално е претърпяла само леки наранявания, но когато батерията на Cybertruck се е запалила, тя е починала от изгаряния и вдишване на дим.

В жалбата се подчертава, че вратите на превозното средство, захранвани от батерия, могат да се повредят, ако захранването спре, и че Криста не е успяла да избяга, защото ръчното отключване е било твърде трудно за намиране.

В иска се посочва, че тийнейджърката е "претърпяла невъобразима болка и емоционален стрес“, докато е била заклещена в задната част на горящото превозно средство.

В интервю за The New York Times баща ѝ споделя, че животът на дъщеря му е можел да бъде спасен, ако е било по-лесно да се излезе от колата.

"Тази компания струва трилион долара, как можете да пуснете машина, която не е безопасна по толкова много начини?“, пита бащата на момичето.

"Това дело е за истината и отговорността", добавя семейният адвокат и добавя, че смъртта на Криста е била предотвратима.

И трите жертви от катастродата с Tesla са пътували към дома за Деня на благодарността. Четвъртият пътник, Джордан Милър е единственият оцелял, след като свидетел използва клон на дърво, за да счупи прозорец и да го издърпа на безопасно място.

Момчето зада волана на автомобила е имал кокаин и алкохол в кръвта в пъти над законовата граница. Предварителното разследване на Калифорнийския пътен патрул заключи, че алкохол, наркотично опиянение и прекомерна скорост са причинили загуба на контрол от страна на водача.

Подобен инцидент с кола на Tesla има и в Западна Германия, при който собственик на магазин отчаяно се опита да освободи мъж и две деца от горяща Tesla, след като прибиращите се дръжки на вратите не се отвориха.