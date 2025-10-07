Новата стратегия на Украйна за запазване на светлините през зимата

Украинската електропреносна мрежа преживя три зими на руски бомбардировки, по време на които инженери закърпваха подстанции под ракетен и дронов обстрел, а цивилни прекарваха дни в студ и тъмно, докато Москва се опитваше да подкопае решимостта им.

Сега, навлизайки в четвъртата си военна зима, доставчиците на енергия в страната разчитат на мрежа от масивни, проектирани от САЩ батерии, съхранявани на строго секретни места, за да поддържат осветлението включено, пише WSJ.

На един такъв открит обект тази есен редици от бели батерийни блокове с височина 2,4 метра издаваха постоянно високочестотно бръмчене.

„Най-добрият звук в света“, защото означава, че работят, каза Вадим Уткин, съветник по съхранение на енергия на DTEK, най-големият частен доставчик на енергия в Украйна, който ръководеше проекта.

Батерийните паркове, с общ капацитет от 200 мегавата, могат да осигурят около два часа енергия за приблизително 600 000 домакинства, което се равнява на захранването на град с размерите на Вашингтон. Най-важното е, че при бомбардировки енергийните клетки дават време на инженерите да възстановят услугата и да предотвратят прекъсване на електрозахранването.

Батерийните паркове са проектирани да помогнат за запушване на пропуски и регулиране на енергоснабдяването на Украйна, предлагайки алтернативен източник на енергия дори когато мрежата е подложена на атака.

Програмата за батерии на стойност 140 милиона долара, завършена през август, е от решаващо значение за Украйна, която се надпреварва да модернизира и децентрализира електрическата си мрежа, отчасти за да ѝ помогне да издържи на руските обстрели.

За да избегнат превръщането на батериите в мишена, украинците мълчат за конкретното им местоположение и подробности за мерките, предприети за защита от руска атака, които включват стратегически разположени противовъздушни отбранителни системи.

Шестте обекта в Киев и Днепропетровска област се свързват с електропреносната мрежа и доставят енергия, ако друг източник, като например топлоелектрическа централа, се откаже от захранването, което помага да се избегнат прекъсванията на електрозахранването, които украинците преживяват от години.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия всички топлоелектрически централи на Украйна са подложени на атака. Въпреки че някои електроцентрали отново работят, други са непоправимо вероятни.

Преди войната Украйна получаваше по-голямата част от енергията си от ядрените си съоръжения, които Русия оттогава атакува. Най-голямата атомна електроцентрала на Украйна вече не осигурява енергия на страната, след като беше окупирана от силите на Москва в началото на конфликта. Ядрената енергия сега съставлява около половината от енергийния микс на Украйна.

Кампанията на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна е предназначена да накаже цивилното население, като ги лиши от отопление и електричество през студените зимни месеци, с надеждата, че Киев ще се подчини на волята на Москва. Стратегията, при която Москва бомбардира подстанции, въглищни мини и газови обекти, досега не е проработила. Миналата зима енергийните работници до голяма степен поддържаха електрозахранването, дори когато ракети и дронове валяха върху тях.

Но оттогава Русия увеличи производството на дронове за атака, което ѝ позволи да надвие украинската противовъздушна отбрана, като изпрати стотици безпилотни летателни апарати в една атака, подход, който вероятно ще направи тази зима още по-опасна за Украйна.

В мирните преговори, посредничени от САЩ, по-рано тази година, руските и украинските преговарящи обсъдиха прекратяване на огъня върху енергийната инфраструктура на другата страна. През следващите месеци атаките срещу електроцентрали намаляха, но с наближаването на зимата и двете страни увеличават подобни нападения. Украйна е извадила от строя най-малко 15% от капацитета на Русия за рафиниране на петрол в отговор на нападенията срещу енергийните ѝ обекти, а 77 000 души останаха без електричество след атака в Белгородска област на Русия миналата седмица, според руските държавни медии.

За да се бори с въздушните нападения, Украйна упорито иска повече възможности за противовъздушна отбрана от своите съюзници на Запад и по-специално се стреми към Patriot, американската система, способна да прехваща балистични ракети. Президентът Тръмп обеща доставката на още системи и Украйна ще получи две допълнителни системи от Германия до края на годината, но казва, че се нуждае от повече, за да защити напълно градовете и инфраструктурата си.

Изграждането на алтернативни източници на енергия, като вятърна и слънчева енергия, също е въпрос на отбрана за Украйна. Възобновяемите енергийни източници няма да заменят напълно ядрената или въглищната енергия, но тяхното присъствие внася разнообразие в енергийния микс. Те също така работят независимо, което е предимство във военна зона, където ако една вятърна турбина бъде ударена, останалите могат да продължат да се въртят, в сравнение с топлоелектрическа централа, която спира напълно, ако бъде ударена.

Батериите сега играят своята роля и във възобновяемите енергийни източници, като помагат за регулирането на енергията, генерирана от всякакви източници, за да се гарантира, че електричеството тече дори когато слънцето не грее или когато турбините стоят. все още.

„Винаги има колебания, винаги има бъркотия в системата и някой трябва да разчисти тази бъркотия“, каза Уткин от DTEK. „Тези машини всъщност разчистват тази бъркотия много, много ефективно.“

Батерийните паркове са проектирани да помогнат за стабилизиране на националната енергийна мрежа.

Голяма част от това, което прави батериите привлекателен вариант за Украйна, е тяхната модулност. Всеки блок може да бъде изключен от мрежата и заменен, без това да повлияе на другите клетки. Ако един от тях бъде ударен, каза Уткин, това няма да е краят на света. „Щях да плача и просто да ругая, но честно казано, да се замени един куб не е толкова трудно“, каза той.

Въпреки че новата мрежа е най-голямата серия батерийни паркове в Украйна, тя не е първата. През 2021 г. Уткин ръководеше изграждането на друг такъв парк в Енерходар, град в Запорожка област на Украйна, който Русия окупира на следващата година. Няколко часа преди руските сили да влязат в региона, Уткин изтри софтуера от батериите, превръщайки ги в „скъпи тухли“, които сега са по същество безполезни.