Доналд Тръмп може да обяви извънредно положение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове, след като разположи военнослужещи в Чикаго и Портланд против волята на местните власти и пренебрегвайки съдебни решения, предаде Франс прес.

"Има причина, поради която имаме Закона за въстанията (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. АФП). Ако трябваше да го приложа, щях да го направя. Ако хора биват убивани и съдилищата ни попречеха или губернатори или кметове ни попречеха, разбира се, че щях да го направя", каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет.

Законът за въстанията е бил използван за последен път през 1992 г. по време на бунтовете и грабежите, последвали оправдаването на полицаи, обвинени в побой над чернокожия американец Родни Кинг.

Белият дом често използва термина "бунт" както за да критикува някои съдии, така и за да осъди протестите срещу агентите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, които прилагат политиката на масови депортации на нелегални имигранти, провеждана от Тръмп, отбелязва БТА.