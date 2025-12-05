IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

ЕК глоби Х, социалната мрежа нарушавала правилата за прозрачност

Платформата, собственост на Мъск, е глобена със 120 милиона евро

05.12.2025 | 15:29 ч. 3
Pixabay

Pixabay

Европейската комисия е установила нарушение от страна на социалната мрежа Х на европейските правила за прозрачност. Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 милиона евро, като е възможно налагането на допълнителни наказания. Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

ЕК отбелязва, че през декември 2023 г. предприе проверка дали Х нарушава правилата при разпространение на незаконно съдържание и за ефективността на мерките за предотвратяване на манипулация на информацията. Тези проверки продължават, като през юли миналата година ЕК представи предварително заключение за нарушение.

Свързани статии

Допълва се, че комисията е получила уверения от друга платформа - TikTok - за осигуряване на база данни за разпространяваното рекламно съдържание. Платформата е поела ангажимент да вземе под внимание всички тревоги, изразени от комисията. 

В съобщението се посочва, че европейските правила изискват платформите да поддържат достъпен регистър на разпространяваните реклами, който може да послужи за проверки, включително по време на избори. През февруари миналата година ЕК предприе проверка дали TikTok  нарушава изискванията и преди няколко месеца установи несъответствие, като проверката не е приключила. От декември миналата година комисията води разследване също дали TikTok взима необходимите мерки за защита на изборите, се уточнява в съобщението. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Европейска комисия ЕК ЕС Х социална мрежа правила прозрачност глоба TikTok
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem