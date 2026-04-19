Дезинформация и социални мрежи: Как премина предизборната кампания?

Сравнително високата избирателна активност в деня на вота надхвърли част от предварителните прогнози. Още в ранния следобед близо една трета от имащите право на глас бяха упражнили правото си, а очакванията остават за още по-силен финал.

Въпреки това по-важният въпрос не е колко хора ще отидат до урните, а каква кампания е предшествала изборите и дали тя е дала реална възможност за информиран избор.

Журналистът Георги Марчев участва в предаването "Директно" и заяви, че традиционните медии от години функционират в ограничена рамка, която пречи на смисления политически разговор. По думите му съществуват редица “клопки“ – от начина, по който се представят партиите, до ролята на обществените медии и обезценяването на дебата като формат. Законодателните ограничения и формалният подход към отразяването допълнително затрудняват провеждането на реален сблъсък на идеи.

На този фон социалните мрежи все повече се утвърждават като основна платформа за политическа комуникация. Там обаче доминират кратки видеа и еднопосочни послания, в които често се преплитат факти, пропаганда и дори съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект.

Комуникационният експерт доц. Александър Христов оспорва популярното твърдение, че алгоритмите печелят избори.

"Съществува един чудовищен мит - че изборите в Румъния са спечелени благодарение на алгоритмите. Алгоритмите не печелят - печели съдържанието. Познаването на алгоритмите може да се овладее сравнително бързо", категоричен бе доц. Христов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него ключът е в съдържанието – умението да се създаде въздействащо послание, което достига до хората. Познаването на алгоритмите може да се усвои сравнително лесно, но изграждането на убедителна комуникация остава значително по-трудно предизвикателство.

Експертите са единодушни, че дезинформацията е оказала силно влияние върху кампанията. Често икономически теми, като ръста на цените, са били представяни подвеждащо и използвани за политически внушения. Такива послания не само объркват избирателите, но и целенасочено засилват техните страхове, превръщайки кампанията в битка за емоции, а не за решения.

Що се отнася до резултатите, прогнозите остават предпазливи. Според Христов е възможен опит за съставяне на правителство без крайни компромиси, но не се изключва и нов вот. Марчев от своя страна допуска изненади, които могат да пренаредят очакванията, изградени по време на кампанията.