Технополис стартира продажбите на новите смарт часовници Huawei Watch GT7 Series

Новото поколение елегантност и издръжливост от екосистемата на Huawei – смарт часовниците Huawei Watch GT7 и Huawei Watch GT7 Pro могат да бъдат закупени от хипермаркети Технополис, на technopolis.bg и в Technopolis app. От 14 септември до 31 октомври Huawei Watch GT7 и Huawei Watch GT7 Pro идват в комплект с въздушно леките безжични слушалки Huawei FreeBuds SE 4, както и с безплатен достъп до услугата Multipass за период до 90 дни в зависимост от партньорските приложения. В периода на кампанията Huawei Watch GT7 Pro 46 мм, може да бъде взет с 30 евро отстъпка, чрез специалния код huawei30, който важи онлайн и в цялата търговска мрежа на Технополис.

Иновативните Huawei Watch GT7 Series съчетават подобрен устойчив дизайн и издръжлива батерия, имат съвместимост с iOS и Android и редица функции, създадени за хора с активен начин на живот. Серията поддържа над 100 разнообразни спортни режима и релаксиращи практики, проследяване на здравословни показатели и постоянен мониторинг на пулса. Смарт часовниците разполагат с усъвършенстваните режими за ски и колоездене, чрез които спорните ентусиасти ще могат да се насладят на по-прецизно наблюдение на своите тренировки и постижения. Благодарение на приложението Huawei Health, часовниците предлагат и гласов асистент за тренировки на български език. Като допълнителен бонус, потребителите, закупили новите модели, ще получат безплатен 3-месечен VIP достъп до Huawei Health+.

За още по-голямо спокойствие при ежедневната употреба, новата серия на Huawei предоставя услугата Huawei Care, която осигурява 24 месеца защита на дисплея, батерията, задния панел и коронката на часовника, която може да бъде използвана еднократно при инцидент. Услугата е валидна при закупуване на всеки модел от серията Huawei Watch GT7 до 31.12.2026 г.

Новият Huawei Watch GT7 Pro 46 мм е създаден специално за активни потребители, като впечатлява с до 21 дни издръжливост на батерията и интегрира приложения за фитнес, здраве и ежедневие. Уникалният му дизайн е съчетание от титаниев корпус и безел от нанотехнологична керамика, създаден за по-голямо удобство. Клиентите ще могат да избират от три цвята – Black, Green и Yellow.

Елегантният Huawei Watch GT7 се предлага в два размера – 46 мм и 41 мм. По-големият модел предлага до 21 дни издръжливост на батерията, докато по-компактната версия - до 14 дни. Създадени за динамичното ежедневие на активните потребители, двата смарт часовника комбинират нов модерен дизайн с Huawei EasyCross каишка. Huawei Watch GT7 46 мм се отличава с три стилни цветови решения – Black, Blue и Yellow, а 41-милиметровият модел предлага богат избор от четири елегантни варианта – White, Pink, Grey и Blue.

Повече информация относно цените, дизайна и характеристиките, може да откриете на technopolis.bg и в Technopolis app.