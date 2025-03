Кой ще е новият Албус Дъмбълдор?

Американският актьор Джон Литгоу заяви, че е "развълнуван" да влезе в ролята на професор Албус Дъмбълдор в предстоящия телевизионен сериал "Хари Потър", като добави, че този образ ще "определи последната глава от живота му".

Създателите на новото шоу в момента подбират актьорския състав, а макар да няма официални съобщения, номинираният за "Оскар" ветеран изглежда потвърди, че ще играе ролята на директора на магическото училище "Хогуортс".

Литгоу е известен с участието си в ситкома "3rd Rock from the Sun", както и с ролите си на Лорд Фаркуад в "Шрек" (като озвучаващ) и като Уинстън Чърчил в "The Crown".

Сега изглежда, че той ще последва стъпките на Ричард Харис и Майкъл Гамбън, които изиграха Албус Дъмбълдор във филмите за момчето, което оживя.

79-годишният Литгоу потвърди пред ScreenRant, че е приел ролята в телевизионната адаптация. „Това предложение дойде като пълна изненада за мен. Получих обаждането, докато бях на филмовия фестивал в Сънданс… и не беше лесно решение, защото този образ ще ме дефинира през последната глава на живота ми, но съм много развълнуван“, признава актьорът.

А Джон определено притежава необходимата комбинация от сериозност, топлина и чувство за хумор, за да бъде успешен в ролята на Дъмбълдор, пише ВВС. Ако дългоочакваният сериал продължи цялото десетие, както е планирано, актьорът ще бъде почти на 90 години, когато приключи снимките.

„Някои прекрасни хора отново насочват вниманието си към "Хари Потър". Това направи решението ми още по-трудно. Ще бъда на около 87 години на "wrap партито", но вече казах "да“, добавя той.

Телевизионният сериал ще представи изцяло нов актьорски състав и се очаква снимките да започнат това лято.

Според HBO Max, продукцията ще бъде „абсолютно точна адаптация на емблематичните книги“ на Дж. К. Роулинг и ще продължи цялото десетилетие.

Литгоу изглежда е първият актьор, който официално потвърждава участието си, но наскоро беше проведен кастинг за намиране на тримата млади главни герои, а именно от могъщото младо момче стаята под стълбището - Хари Потър, харизматичния, забавен и вечно гладен Рон и любознателната млада магьосница с ум като бръснач - Хърмаяни.

"Оценяваме, че толкова високопрофилен сериал ще предизвика много слухове и спекулации. Докато сме в процес на предпроизводство, ще потвърждаваме детайлите, само когато завършим сделките", заяви HBO пред Deadline по-рано този месец във връзка с информацията за Литгоу.

Кой е Джон Литгоу?

Литгоу е една от най-уважаваните и обичани фигури в американското кино и телевизия от няколко десетилетия.

През 80-те години бива номиниран за „Оскар“ два пъти за ролите си в "The World According to Garp" и "Terms of Endearment", а между 1996 и 2001 г. печели три награди „Еми“ за изпълнението си в "3rd Rock from the Sun".

По-късно печели още една награда „Еми“ и получава номинация за БАФТА за ролята си на Чърчил в "The Crown", доказвайки, че може да се справи отлично с британския акцент. Други запомнящи се телевизионни участия включват "Dexter" и "Perry Mason".

Напоследък се появява като шеф на ФБР в "The Old Man" и като коварен кардинал в "Conclave", който тази година бе номиниран за множество „Оскари“.

