Защо ядките и сушените плодове са полезни за бременните?

Ядките са много важни по време на бременност

16.08.2025 | 23:01 ч. Обновена: 16.08.2025 | 23:39 ч. 1
Снимка: istock

Бременността е период, в който се нуждаете от ценни хранителни вещества, за да осигурите необходимото за развитието на бебето, както и да поддържате собственото си здравословно състояние в добра форма. Сушените плодове и ядките имат особено изразени здравословни ползи при бременност. Вижте защо трябва да ги хапвате редовно. 

Съдържат ценни минерали

Ядките и сушените плодове съдържат концентрирани количества минерали, от които тялото на бременната жена се нуждае, за да ги предаде на плода. Сушените плодове съдържат значително по-концентрирани количества желязо, мед, магнезий, калций, манган, цинк, които играят съществена роля за развитието на бебето. От тях зависят редица процеси в организма, включително качествено делене на клетките, развитие на мозъка, нервната и сърдечносъдовата системи. Функцията на имунната система също до голяма степен се влияе от оптималното наличие на минерали в храната. 

Плодове и ядки при анемия

Сред най-полезните ядки и сушени плодове по време на бременност са бадеми, кашу, орехи, лешници, шамфъстък, фурми, кайсии, кокос, сливи, червени боровинки. 

Източници: 3 топ ползи от ядките и сушените плодове при бременност

ядки сушени плодове бременност
