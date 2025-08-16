Финансовите стимули за набиране на военни в Русия се намаляват в някои региони и се увеличават в други, което отразява нарастващото фискално напрежение и сигнализира за нарастващо регионално неравенство в начина, по който Кремъл цени човешкия живот.
Според ГРУ на Киев еднократните бонуси за лица, подписващи договори с руските въоръжени сили, рязко са намалени в определени територии:
- в Башкортостан бонусът е спаднал от около 17 350 долара на 10 830 долара;
- в Ямало-Ненецкия автономен регион е спаднал от 33 600 долара на 20 500 долара;
- в Белгородска област от 32 550 долара на едва 8 680 долара;
- в Нижегородска област от 32 550 долара на 16 270 долара.
Междувременно няколко други региона увеличиха бонусите за набиране на персонал:
- в Татарстан сумата беше увеличена до 33 600 долара;
- в Рязанска област длъжностните лица обещаха увеличение от 10 830 долара спрямо предишните нива;
- в Кабардино-Балкария плащането беше увеличено от 16 270 долара на 19 500 долара.
Оценката на ГРУ подчертава, че в Русия се оформя „кастова система“, при която животът на войниците се оценява неравномерно въз основа на региона им на произход.
Тази промяна в плащанията отразява нарастващия икономически натиск върху Руската федерация. От януари до юли 2025 г. бюджетният дефицит скочи до приблизително 61 милиарда долара, почти четири пъти по-висок от планираните 14,6 милиарда долара. Ключови фактори, допринасящи за това, включват намаляващите приходи от петрол и газ, недостига на данъчни облекчения и бързо нарастващите военни разходи.
По-рано беше съобщено, че Русия е въвела повишени плащания за наборна военна служба – включително увеличени бонуси и надбавки за командировка – като Владимир Путин е призовал регионалните правителства да изравнят или надвишат федералните плащания.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.