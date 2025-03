Maserati GT2 Stradale - новият спортен модел пренася мощта на GT2 на пътя

Maserati GT2 Stradale e цивилната, пригодена за нормални пътища версия на GT2 - моделът, който върна Дома на тризъбеца в света на състезанията с участието си в европейските серии Fanatec GT2.

Maserati GT2 Stradale е комбинация от двата свята на Maserati: елегантност и състезания. Изключителната динамика и комфорт го правят подходящо и за ежедневните пътувания. Цената на модела, без включени допълнителни опции е 312 000 евро с ДДС.

Сърцето на GT2 Stradale е изключителният двигател Nettuno V6, който тук, във върховата си версия, развива 640 конски сили (471 кВт) максимална мощност. Това прави GT2 Stradale най-мощното Maserati с двигател с вътрешно горене в историята.

Представянето е удивително: максимална скорост от 324 км/ч, и 2.8 секунди за ускорение от 0 до 100 км/ч.

Моделът получава и новия режим CORSA DRIVE MODE, който осигурява 360° професионално пилотско преживяване.

Произлязло от проекта MC20, новото GT2 Stradale увеличава удоволствието от шофирането по начина, по който бихте очаквали от най-емблематичния модел на марката от Модена: със софистицирана аеродинамика, специални състезателни черти и адреналиново усещане на пистата.

Дизайнът е вдъхновен от състезанията; разработени са специални нови цветове, които да подсилят спортния характер. Този автомобил е създаден да задоволи нуждите на най-взискателните клиенти, които търсят изключителност и още по-вълнуващо усещане зад волана.

GT2 Stradale ще бъде произведена само в 914 бройки, в чест на 1914 - годината на основаване на Maserati. Всеки автомобил е обозначен със специална табелка "1 от 914".

Когато Maserati започна работа по проекта MC20, замислен като новия върхов модел, компанията вече бе взела решението да се завърне в света на състезанията. Тази философия и състезателната ДНК на бранда родиха Maserati GT2, която донесе на производителя от Модена победата в европейския шампионат Fanatec GT2. От пътя до пистата, а след това и обратно: следващата естествена стъпка е Maserati GT2 Stradale, близнак на състезателната GT2.

Този модел съчетава най-добрите черти на MC20 и GT2: максимална скорост от 324 км/ч (подобрявайки рекорда на MC20 на пистата Балоко с над 5 секунди), увеличена до 640 конски сили максимална мощност (с 10 повече от MC20), ускорение от 0 до 100 км/ч за 2.8 секунди, които го прави най-бързата кола със задно предаване в този клас.

Изключителното представяне по пистите е възможно и благодарение на невиждано прецизното управление, подсилено от работата, свършена от инженерите поаеродинамиката. При GT2 Stradale аеродинамичната сила на притискане достига до 500 килограма, а теглото е намалено с 60 кг в сравнение със стандартната МС20. В същото време тази кола се чувства у дома си на всякакви пътища благодарение на възможността за повдигане на предницата с 35 мм (допълнителна опция). Багажникът, с обем 100 литра, я прави подходяща и за ежедневна употреба.

Както и при MC20, вратите тип "пеперуда" улесняват влизането и излизането на водача и пътника. GT2 Stradale е приветлив автомобил, който може да се използва всеки ден благодарение на високото ниво на комфорт и на пълния набор от електронни асистенти.

Славното наследство и пътят от GT2 до GT2 Stradale

Maserati може да се похвали с дълга и славна спортна история. Тя започва с Maserati Tipo 26, първия състезателен болид с тризъбеца върху капака, победил в своя клас на легендарното Тарга Флорио през 1926. Оттогава започва една дълга серия победи, увенчана от автомобили като придобилото култов статут MC12. Сега италианската марка се връща в моторните спортове с GT2.

Maserati GT2 направи своя дебют в шампионата Fanatec GT2 European Series през 2023, в последното състезание за сезона на пистата "Пол Рикар", и още в дебюта си стъпи на подиума. През 2024, в първия си пълен сезон в сериите, GT2 донесе пилотската титла в клас Am за Филип Прет, както и 16 пол позишъна (6 в Pro Am и 10 в Am), 12 победи (5 Pro Am, 7 Am), 7 втори места и 5 трети места.

Дизайн

Екстериор

Maserati GT2 Stradale е базирано върху същото ултралеко шаси от въглеродни влакна като състезателната GT2, Maserati MC20 coupé и MC20 Cielo. Тя гарантира максимална лекота, безкомпромисна устойчивост на усукване и изключително прецизно управление.

Моделът е разработен в Maserati Centro Stile, дизайнерския център на марката. Предницата запазва типичната архитектура за Maserati, но с нов дизайн и някои промени с цел подобряване на охлаждането и аеродинамиката. Прословутият "нос на акула" отпред е разширен, което осигурява по-голям приток на въздух и въвежда една нова естетическа концепция, която ще видим и в други бъдещи модели на Maserati. Предният капак е изцяло зает от състезателната GT2. Навсякъде в дизайна присъстват тризъбецът - емблемата на компанията, и числото три. На капака има три въздушни отвора, други три в предните калници, още три до задните прозорци, а спиците на джантите са девет - три тройки. В предните калници са добавени нови отвори за въздух, осигуряващи допълнително охлаждане за спирачките и намаляващи въздушното налягане в калниците. Отворите в задните калници са с нов дизайн и разширени, което увеличава притока на студен въздух за охлаждане на двиганеля с 16. Спойлерът от въглероден композит също е променен в сравнение с MC20, има доста по-голяма площ и форма на бумеранг. Отзад прави впечатление уголеменият дифузьор, чиято задача е да извежда въздушната струя изпод автомобила и да състава допълнителна сила на притискане.

Изключителна аеродинамика

Аеродинамичната сила на притискане е била един от основните фактори при създаването на GT2 Stradale. Автомобилът създава 500 кг сила на притискане при скорост от 280 км/ч при съответна настройка на задното крило (130 кг върху предницата и 370 кг върху задната част). За сравнение при МС20 тя е само 145 кг при 280 км/ч (35 кг отпред и 110 кг отзад). При това тази сила на притискане има много малък ефект върху максималната скорост, особено в сравнение с конкурентите от други марки.

Специално конструираният преден капак, който идва от състезателната GT2, разпръсква върху себе си въздуха от централния радиатор, което допълнително увеличава силата на притискане и подобрява баланса.

20-цоловите джанти също идват от GT2 и понижават теглото с 19 кг в сравнение с други актуални модели. За пръв път при Maserati се появява и възможността голям брой от елементите по автомобила да бъдат изработени от въглероден композит (планки зад волана, централна конзола, седалки, предна броня, заден дифузьор, състезателен преден капак и др.).

Цветове

GT2 Stradale предлага двойна естестика: с основен цвят на горната част на корпуса, и долна част от въглероден композит, оцветена в матово черно.

Основните налични цветове са четири:

Nero Essenza – динамичен, бляскав цвят, идеален за напорист автомобил

Blu Infinito – емблематичен цвят, който винаги ще е неразделна част от Maserati

Gloss Giallo Genio – със синя слюда, напомняща цветовете на Модена

Matte Bianco Audace – чисто бяло със синя слюда

Джантите с един болт са матово черни. Цветовете на спирачните апарати могат да бъдат черно, червено, сребристо, жълто и оксидирано синьо, както и оксидирано сребристо и жълто като част от програмата Maserati Fuoriserie.

Matte Digital Aurora – нов цвят в палитрата на поръчковата програма Fuoriserie, който бе избран за лансирането на модела. Това е син хамелеон с нюанси на червено и магента слюда.

Matte Grigio Lamiera – матов цвят, напомнящ за стоманените корпуси на най-ранните състезателни автомобили, но с модерен привкус

Matte Digital Mint – зеленикаво-син цвят, с много лека червена слюда, който напомня на легендарния MC12 GT1 Vitaphone

Textured Nero Cometa – Високотехнологичен цвят с червени или зелени нюанси, в зависимост от перспективата

Textured Powder Nude – Основен цвят, който възпроизвежда много наситено розово злато

Blu Corse – гланцово синьо с по-тъмна цианова слюда от Blu Infinito. Напомня за състезателните тонове на GT2

Matte Azzurro Astro – светло синьо със зона в нюанс на сивото - една много съвременна визия

Matte Military Teal – военно зелено, съчетано с характерния изискан вид на марката

Всеки автомобил от програмата Maserati Fuoriserie получава специалното й лого върху задния калник в три възможни цвята: бяло, черно и синьо. Тризъбецът върху предната решетка е син, но може да бъде поръчан и в хром, както и в цветовете на италианския флаг.

Интериор

GT2 Stradale е мястото, където се срещат Maserati MC20 – спортен суперавтомобил с неповторим стил - и Maserati GT2, състезателната машина от сериите Fanatec GT2. Състезателният аспект се забелязва от пръв поглед. Салонът е преработен с мисълта за максимално понижаване на теглото. Кабината е изцяло ориентирана към шофьора: всички контролни уреди са функционално проектирани, за лесен достъп и подобрена динамика. Тъмният интериор с матови повърхности и тапицерия от алкантара е специално разработен да свежда до минимум отраженията и отблясъците, и да не разсейва шофьора. Оставени са само бутоните, които са абсолютно необходими: селекторът за избор на режим и двата бутона за смяна на предавката и за задна предавка. Всичко е проектирано така, че да не отвлича вниманието от управлението. В долната част на централния тунел е управлението на електрическите прозорци и контролът за звука на информационната система. Безжичното зарядно за мобилни устройства е уголемено, за да вмести и най-големите съвременни смартфони.

За допълнително намаляване на теглото, ръкохватките на вратите са текстилни, в жълто и с надпис "pull", който допълнително подсилва усещането, че сте в кокпит на състезателен автомобил.

Нови седалки

Най-забележителният елемент в интериора са новите седалки тип "двойна черупка" от въглероден композит, специално проектирани съвместно със Sabelt, с тапицерия на елементите в цвят Blu Elettrico Alcantara. Те позволяват допълнително снижаване на позицията на шофьора. Предлагат се два размера - голям (стандартно) и малък, с триточкови или четириточкови предпазни колани. Шофьорската седалка се регулира електрически на височина за постигане на идеалната позиция.

Спортен волан

Воланът на GT2 Stradale е еволюция на онзи, разработен за MC20 с помощта на Андреа Бертолини, главния изпитателен пилот на Maserati и бивш световен шампион с MC12. По-дебелият волан е избран, за да увеличи ергономията и спортното усещане. На него остават само най-неохбодимите бутони и превключватели, включително Start и Launch Control. Воланът е облицован в алкантара с елементи от въглероден композит, и е декориран с контрастни сини шевове.

Пърформанс пакети

Два допълнителни динамични пакета предлагат повишаване на производителността.

Performance Pack се състои от ултрависокоефективни гуми Michelin, тип полуслик, електронен диференциал с ограничено приплъзване, въглеродно-керамични състезателни спирачки и специфични настройки на ESC, MSP и ABS.

Още по-усъвършенстваният пакет Performance Plus включва други функции, произлизащи от състезанията, като четириточкови колани със съответната фиксираща скоба и пожарогасител.

Наличен само с Performance Packs е новият режим на шофиране "CORSA EVO", извлечен директно от пистовия автомобил GT2, с четири избираеми нива, номерирани прогресивно от най-голямата към най-малката намеса на стабилизиращите системи.

Двигател

Maserati GT2 Stradale се задвижва от най-мощната версия на V6 Nettuno, монтирана в легална кола за обществени пътища. Фини настройки на електрониката и допълнителна работа по изпускателната система са позволили увеличаване на мощността до 640 конски сили.

Собствена разработка на Maserati, двигателят Nettuno има 6 цилиндъра, образуващи V под ъгъл от 90°, с туин турбо и 3.0 литра работен обем. Максималната мощност от 640 к.с. идва при 7500 об/мин, максималният въртящ момент е 720 Нм (от 3,000 об/мин). Степента на сгъстяване е 11:1.

Душата на този двигател си остава иновативната система за предкамерно възпламеняване на сместа с двойни свещи - технология, разработена оригинално за Formula 1. Предкамерата е разположена между главната свещ и традиционната горивна камера; страничната запалителна свещ има спомагателна функция, осигурявайки нормално възпламеняване на сместа, когато използването на предкамерата не е наложително. Двойната система за индиректно и директно впръскване гарантира идеалната смес от гориво и въздух. Турбокомпресорите и изпускателният колектор са модифицирани, за да издържат на по-високи налягания.

Режими на шофиране

GT2 Stradale има четири отделни режима на шофиране: WET, GT (той се включва по подразбиране при стартиране на двигателя), SPORT и CORSA, като последният е достъпен в четири различни степени на намеса на електронните асистенти, ако сте избрали допълнителния Performance Pack.

Отделните режими променят настройките на множество системи: MSP (Maserati Stability Programme), TCS (Traction Control System), e-LSD (Electronic Limited Slip Differential), ABS (Anti-Lock Braking System), ЕBD (Electronic Brake Force Distribution).

Окачване

Същата геометрия на окачването, разработена за състезателния GT2, е използвана и при GT2 Stradale. Тя подобрява допълнително отличното управление на

MC20 дори и в най-тежки условия. Запазва се двойната триъгълна схема, със сглобки UNIBAL® за максимална устойчивост.

В центъра на селектора за режимите на шофиране има бутон за настройване на окачването. Той е полезен в режим SPORT или CORSA, когато окачването е извънредно стегнато. Едно натискане на бутона Suspension ще го направи по-комфортно. Това е особено полезно на неравна настилка, защото дава на водача едновременно спортно и комфортно преживяване.

Скоростна кутия

Автоматичната трансмисия е 8-степенна с два мокри съединителя. За подчертаване на спортния характер, времето за смяна на предавките е съкратено в сравнение с МС20.

Спирачна система

Спирачната система е нова, разработена съвместно с Brembo специално за GT2 Stradale като следваща стъпка след първото поколение въглеродно-керамични спирачки. Диаметърът и дебелината на спирачките дискове са увеличени, което подобрява представянето. Тази геометрия изисква по-голям поток студен въздух за охлаждане на системата - постигнато чрез промени в аеродинамичния профил.

Информационно-развлекателна система

GT2 Stradale е оборудван с най-новото поколение на мултимедийната система Maserati Intelligent Assistant (MIA). Тя използва операционна система Android Automotive, с предимства като висока изчислителна скорост и гладка работа на екрана. Поддържа се сдвояването с мобилни устройства чрез Apple CarPlay и Android Auto, а също активация на Amazon Alexa или WiFi хотспот.

GT2 Stradale има два екрана - дигитален за приборите и централен дисплей на информационната система. Приборният клъстър е изцяло дигитален, с 10.25 инча диагонал, и е с химически подсилено антирефлексно стъкло.

Централният дисплей, също 10.25-инчов, има HD резолюция (1920 x 720) и сензорно управление. Когато са изключени, двата екрана са изцяло черни, за да не разсейват пилота.

Maserati Connect

GT2 Stradale е винаги свързано благодарение на програмата Maserati Connect (постъпна в 29 държави при лансирането на модела, включително в България). Това позволява постоянен контрол върху състоянието на автомобила, осигурява помощ при спешни случаи и при кражба. Приложението MyCar е разработено специално за моделното семейство MC20. Чрез него шофьорът има дистанционен достъп до информация за състоянието на автомобила, налягането в гумите и т. н..

Аудиосистема Sonus faber

Аудиосистемата на GT2 Stradale е създадена от реномираната италианска компания за премиум оборудване Sonus faber. Стандартно системата Premium разполага с 6 говорителя, а при желание може да бъде надградена до High Premium, с 12 говорителя, 12-канален усилвател и 695 вата мощност.

Teхнически данни

Размери и тегло

Дължина - 4669 мм

Ширина (със страничните огледала) - 2178 мм

Ширина (без огледалата) - 1965 мм

Височина - 1222 мм

Междуосие - 2700 мм

Предна следа - 1681 мм

Задна следа - 1649 мм

Преден надвес - 1076 мм

Заден надвес - 893 мм

Диаметър на завой - 11.8 м

Обем на багажника - 100 литра

Вместимост на резервоара - 60 литра

Тегло (без водача и без гориво) - 1365 кг

Разпределение на теглото, отпред/отзад - 40% / 60%

Гуми

Предни - 245/35 R20

Задни - 305/30 R20

Двигател

Цилиндри и конструкция - V6

Работен обем - 3000 cc

Степен на сгъстяване - 11:1

Максимална мощност - 640 к.с. (470.6 кВт)

Максимална мощност при върхова скорост - 640 к. с. @ 7,500 об/мин

Максимален въртящ момент - 720 Нм

Трансмисия

Скоростна кутия - 8-степенна DCT

Предавателни числа 2.905 / 1.759 / 1.220 / 0.878 / 0.653 / 0.508 / 0.397 / 0.329

R 2.632:1

Крайно число - 5174

Разход и емисии по WLTP

Разход в комбиниран цикъл - 11.6 л/100 км

Емисии СО2 в комбиниран цикъл - 265 г/км

Динамика

Максимална скорост - 324 км/ч

Ускорение от 0 до 100 км/ч - 2.8 сек

Спирачен път, 100-0 км/ч - <30 м

