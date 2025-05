Защо феновете на „Междузвездни войни“ избраха 4 май за празник на космическата сага

Всяка година феновете на „Междузвездни войни“ отбелязват 4 май като празник на популярната филмова поредица, пише Асошиейтед прес.

Денят на „Междузвездни войни“ се заражда като хитроумна препратка към една от най-известните реплики от филмите: „Нека силата бъде с теб“ (на английски: May the Force be with you). Игра на думи, тъй като „форс“ (сила) звучи доста близо до “фоурт“ (четвърти), а „мей“ се използва едновременно като „нека“ и „май“.

Не е официален празник, но е станал толкова популярен, че дори бившият президент Джо Байдън го отбеляза миналата година, когато актьорът от „Междузвездни войни“ Марк Хамил посети Белия дом ден преди това.

„Мисля, че това е много умен начин феновете да изразят страстта и любовта си към „Междузвездни войни“ веднъж годишно“, казва Стив Сансуийт, основател на Rancho Obi-Wan – музей в Калифорния с най-голямата колекция в света от предмети, свързани с филмовата поредица.

Фразата „May the 4th be with you“ се използва от феновете в годините след излизането на първия филм през 1977 г. и дори се появява в британска политическа реклама през 1979 г. в чест на победата на Маргарет Тачър като министър-председател именно на 4 май.

За някои фенове истинският Ден на „Междузвездни войни“ е 25 май – датата, на която е излязъл първият филм. Градският съвет на Лос Анджелис дори обяви тази дата за Ден на „Междузвездни войни“ през 2007 г., но през 2019 г. законодателният орган на Калифорния официално призна 4 май за ден на космическата сага.

Фразата „May the 4th“ започва да се разпространява неофициално сред феновете чрез шеги в социалните мрежи. С времето и бизнесът се включва, като различни марки, от „Нисан“ до „Джеймисън уиски“, използват фразата в свои реклами.

„Дисни“, която придоби „Лукасфилм“ през 2012 г., прегърна репликата като възможност за допълнително популяризиране на франчайза чрез продажба на стоки, специални прожекции и други събития, свързани с марката.

Трудно е да се намери място, където да не се отбелязва 4 май – от пекарни, предлагащи бисквити на тема „Междузвездни войни“, до концерти с музиката от филмите, пише Асошиейтед прес.

В град Ню Хоуп, Пенсилвания, чието име съвпада със заглавието на първия филм (A New Hope – „Нова надежда“), празникът се отбелязва от всички. Градчето с около 2600 души, разположено на 50 километра североизточно от Филаделфия, планира събития с костюмирани герои и ресторанти, предлагащи тематични храни.

(БТА)

