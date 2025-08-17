Маникюр „боровинково мляко“ – плодова тенденция за август

► В разгара на лятото плодовата тема е хит навсякъде около нас

► От бански, рокли, поли, плажни кърпи, чанти и аксесоари, покривки за маса, та чак до маникюра

► И докато досега властваха лимоните и цитрусите, през август на мода са боровинките

Маникюрът „боровинково мляко“ е глътка свежест в морето от лимони и портокали, което виждаме навсякъде. Ноктите с цвят на боровинково мляко са обичани от дами като Зендая и Сабрина Карпентър. А август е най-подходящият момент и вие да опитате тази сладка тенденция.

