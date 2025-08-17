IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Банският с едно рамо като модерен вечерен топ

Тъмен асиметричен бански, дълга прозрачна пола и широк колан – хитът на лятото

17.08.2025 | 22:00 ч. Обновена: 18.08.2025 | 00:10 ч. 8
Снимка: istock

Снимка: istock

► По-елегантните модели бански често могат лесно да бъдат превърнати в стилен вечерен тоалет

► Особено класическият цял бански, но в по-разчупения си вариант – с едно рамо

► В разгара на лятото, когато границата между плажните партита и вечерните купони почти не се забелязва, ви трябва бърз и лесен начин да трансформирате любимия си бански в нещо малко по-шик

Тенденцията черният цял бански да бъде част от вечерна визия постепенно превзе модния подиум. В комбинация с дълга прозрачна пола, тази визия е сред най-актуалните за сезона.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Бански с едно рамо
