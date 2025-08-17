Банският с едно рамо като модерен вечерен топ

► По-елегантните модели бански често могат лесно да бъдат превърнати в стилен вечерен тоалет
► Особено класическият цял бански, но в по-разчупения си вариант – с едно рамо
► В разгара на лятото, когато границата между плажните партита и вечерните купони почти не се забелязва, ви трябва бърз и лесен начин да трансформирате любимия си бански в нещо малко по-шик
Тенденцията черният цял бански да бъде част от вечерна визия постепенно превзе модния подиум. В комбинация с дълга прозрачна пола, тази визия е сред най-актуалните за сезона.
