IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

50-годишният Лео ди Каприо: Емоционално съм на 32 години

Звездата индиректно коментира критиките, че излиза с много по-млади жени

19.08.2025 | 01:00 ч. Обновена: 19.08.2025 | 01:10 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

50-годишният Леонардо ди Каприо настоява, че е „емоционално“ на 32 години след дългогодишна критика заради това, че излиза с по-млади жени

Звездата от „Имало едно време в Холивуд“ дава възможно обяснение защо предпочита да има по-млади гаджета.

Актьорът казва на режисьора Пол Томас Андерсън в интервю за Esquire, че се чувства близо две десетилетия по-млад, отколкото е в действителност.

55-годишният Андерсън започва разговора за възрастта на Ди Каприо, като го призова да отговори „възможно най-бързо“ на въпроса: „Ако не знаеше на колко години си, на колко смяташ, че си сега?“

На това Ди Каприо отговаря с думите: „На тридесет и две, но емоционално навърших 35 години миналата година“.

Звездата от „Титаник“ разказва пред списанието и как 50-годишната му гледна точка се е променила, както личната, така и професионалната. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лео ди Каприо
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem