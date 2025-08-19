50-годишният Лео ди Каприо: Емоционално съм на 32 години

50-годишният Леонардо ди Каприо настоява, че е „емоционално“ на 32 години след дългогодишна критика заради това, че излиза с по-млади жени

Звездата от „Имало едно време в Холивуд“ дава възможно обяснение защо предпочита да има по-млади гаджета.

Актьорът казва на режисьора Пол Томас Андерсън в интервю за Esquire, че се чувства близо две десетилетия по-млад, отколкото е в действителност.

55-годишният Андерсън започва разговора за възрастта на Ди Каприо, като го призова да отговори „възможно най-бързо“ на въпроса: „Ако не знаеше на колко години си, на колко смяташ, че си сега?“

На това Ди Каприо отговаря с думите: „На тридесет и две, но емоционално навърших 35 години миналата година“.

Звездата от „Титаник“ разказва пред списанието и как 50-годишната му гледна точка се е променила, както личната, така и професионалната.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg