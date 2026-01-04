Четвъртият конник на Апокалипсиса през февруари, нов световен ред, войни...

Оставката на правителство и присъединяване към Еврозоната предопределиха трудно начало на новата 2026 година. Според астролога Мира Кунева тя ще постави началото на изцяло нов етап в развитието на света.

"Трите тежки космически играчи – Уран, Плутон и Нептун, се настаняват трайно в нови знаци през 2026 г. и започва една нова епоха. Такава картина е имало преди около 300 години при Великата френска революция, след това индустриалната революция и епохата на Просвещението", каза Кунева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ това е ясен знак за стартиране на нова историческа фаза, свързана с мащабни обществени, политически и икономически промени.

"През тази година има няколко много важни събития. Първото е съвпадът на Сатурн и Нептун през февруари – това е изключително голямо събитие. Наричат го четвъртия конник на Апокалипсиса, защото винаги се свързва с много големи, внезапни и неочаквани промени в света. Такъв съвпад има при падането на Берлинската стена и при Октомврийската революция. Той винаги се свързва с нов ред и нов порядък. Краят на януари, февруари и началото на март ще бъдат най-трудният период на годината – с много напрежение, с дрънкане на оръжие и възможно разпалване на военни конфликти на различни места по света", поясни астрологът.

Според астролога това означава, че в следващите години много държави ще се откажат от социални политики, солидарност и подкрепа за по-слабите.

Въвеждането на еврото в дългосрочен план ще бъде положително

"Юпитер в Рак до юни е добър за България. Поради това мисля, че въвеждането на еврото в дългосрочен план ще бъде положително. В краткосрочен не знам как ще е, но дългосрочно влиянията са добри", отбеляза астрологът.

Прогноза за зодиите

До края на юни Юпитер се намира в Рак – изключително благоприятна позиция за Рак, Скорпион и Риби. Те имат добър период за развитие в кариерата, бизнеса, семейството и личните проекти. Подкрепа усещат също Телец и Дева, макар и в по-умерена форма.

От юли нататък Юпитер преминава в Лъв, което поставя във фокус Лъв, Овен и Стрелец.

"Със здравето трябва да внимават родените в първата половина на Овен, Рак, Везни и Козирог, защото Сатурн може да създаде проблеми с кости, имунитет или сърце. Родените в първата седмица на Водолей, Телец, Лъв и Скорпион трябва да са особено внимателни, защото там работи Плутон – той е коварен и проблемите често се усещат късно", коментира Кунева.

За Везни и Близнаци също има шанс за успех, но той ще изисква бързи решения и активни действия.

"Близнаци, Везни и Водолей могат да имат внезапни, неочаквани и много романтични срещи, защото Уран действа изненадващо", посочи Кунева.

Финансово истинското раздвижване започва след август, когато Юпитер и Сатурн влизат в хармоничен аспект – първият от години насам.