Виенски музей боядиса черния асфалт и свали температурата с 11 градуса

В центъра на Виена черният асфалт на вътрешен двор се превърна в пъстра мозайка, която не само радва окото, но и намалява градусите, предаде агенция "Франс прес".

Проектът е дело на артистите от колектива Holla Hoop и музея, който пази частната колекция на покойната австрийска милиардерка и колекционерка Хайди Хортен.

Измервания с инфрачервен термометър показват, че след боядисването температурата на повърхността е спаднала от 31°C на 20°C. "Детските тонове отразяват лекотата и непоследователността, с които обществото подхожда към климатичните промени", казва 25-годишният графити артист Йонас Грислер.

Инсталацията има и образователен елемент – всяка цветна площ представя една година, а точките върху нея символизират милиардите тонове въглероден диоксид, отделени в света през съответната година. Между 1960 и 2000 г. броят на точките се утроява, показвайки тревожния ръст на емисиите.

"Искахме да подобрим качеството на престоя на посетителите и да повишим осъзнаването за проблема", споделя кураторката Вероник Абпург. "Радва ме, че туристите спират, привлечени от визуално приятната палитра."

Според експерта по екологично здраве от Медицинския университет във Виена Ханс-Петер Хутер по-хладната настилка намалява нуждата от климатизация в околните сгради, което означава и по-ниска консумация на енергия. Той подчертава, че е важно за климатичните промени да се говори по начин, който да дава надежда и да превръща адаптацията в позитивно градско преживяване. /Сега