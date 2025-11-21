IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
РИОСВ са съставили 17 акта на ТЕЦ "Бобов дол" на стойност 1,28 млн. лв.

Те са наложени при 57 проверки от началото на годината

21.11.2025 | 12:38 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От началото на годината до сега са съставени 17 акта са съставени на топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Бобов дол", се казва в отговор на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в София, изпратен до Даниела Тонева, от сдружението "За Разметаница". Това съобщи Тонева пред БТА. 

В отговор на изпратено от нея запитване от инспекцията са казали, че от януари до настоящия момент на 2025 г. са осъществени 56 проверки на дружеството.

За установените нарушения на условията от комплексното разрешително, са съставени 17 акта за установени административни нарушения и са издадени седем наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции в размер на 1,28 млн. лв., пише още в отговора на инспекцията.

Питането на Тонева е било по повод поредно замърсяване на атмосферния въздух в района на топлоцентралата. При извършена няколко дни по-късно проверка експерти на инспекцията са констатирали неорганизирани емисии от котелен цех и от газоход към горивната инсталация, за което са дадени предписания за предприемане на технически мерки за предотвратяване на нерегламентираното изпускането на емисии.

Тонева припомни, че през последните месеци съдът отмени две глоби, наложени на топлоцентралата – едната в размер на 150 хиляди лв. и друга, за 220 хил. лв. 

Тагове:

тец бобов дол
