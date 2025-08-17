Троянец видял мечка в центъра, но нямал телефон да я снима

Сутрешна разходка на Стефан Вълев в парка на Троян се превърна в истински кошмар. На стълбите, водещи към парк-хотела, той видял „муцуна“, която първоначално помислил за куче. Само секунди по-късно осъзнал, че срещу него стои мечка, изправена на задните си крака, едва на пет метра разстояние.

„Направо се вцепених,но нямах телефон в себе си. Тя падна обратно на краката си и си тръгна“, разказва Вълев.

Новината за появата на мечка в градската зона предизвика силно безпокойство сред местните. По думите на кмета на Троян, Донка Михайлова, вече е стартирана информационна кампания как хората да реагират при среща с дивото животно.

„Има притеснения сред хората. Обясняваме какви мерки да се вземат, за да предпазят себе си. Причината мечките да слизат е липсата на плодове във високопланинските райони“, посочва Михайлова.

Според общината, животното вече е нанесло щети, включително унищожени кошери. Службите наблюдават района и предупреждават гражданите да бъдат изключително внимателни при разходки в близост до парка. /бТВ