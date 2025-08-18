IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 18 - 24 август

18.08.2025 | 21:17 ч. Обновена: 19.08.2025 | 00:07 ч. 2
Снимка: iStock/Jose Calsina

Овен

Леко конфликтен ще е любовният ви живот. Както вие, така и половинката ви ще сте прекалено критични един към друг. Ако непрекъснато се „замеряте“ със забележки, рискувате да разрушите с един замах създаденото до момента. Необвързаните ще се запознаят с доста привлекателни „особи“, но до продължителни отношения едва ли ще се стигне.

Телец

Отношенията между вас и актуалното ви гадже ще са спокойни. Предстои запознанство с човек, който ще ви заинтригува. Почти сигурно е, че ще изпитате силно желание да се сближите. Проявете предпазливост. Създаването на успоредна връзка е доста сложно и рисковано занимание. Ще ви е неприятно, ако „изпуснете питомното, за да гоните дивото“. В по-благоприятна позиция са необвързаните, които действително биха могли да поставят началото на вълнуваща любовна авантюра.

Близнаци

Обстановката ще е динамична. Почти непрекъснато ще разполагате с различни варианти за развлечения и няма да ви се иска да пропуснете нито един. Прекалената ви разпиляност може да изнерви гаджето. От друга страна, ако решите да се забавлявате без него/нея, още повече ще се ядоса. Вкарайте в действие въображението. Само то може да ви подскаже как да се измъкнете от застрашителната ситуация.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии и хороскопи
