Джак Уайт за преобразения Овален кабинет на Тръмп: Вулгарно!

Носителят на награда „Грами“ артист Джак Уайт се нахвърли върху усилията на президента Доналд Тръмп да преобрази Белия дом след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски.

Бившият фронтмен на White Stripes, който е отявлен критик на Тръмп, сподели снимка на двамата политици, седнали в Овалния кабинет, заобиколени от златни орнаменти.

„Вижте как отвратителният Тръмп е преобразил историческия Белия дом“, започна той. „Сега това е вулгарна, позлатена и крещяща съблекалня на професионален борец. Нямам търпение за мача на UFC на поляната отпред. Той почти напълно е постигнал филма „Идиокрация“.



Уайт, който преди това нарече Тръмп „очевиден фашист“ и "диктатор“, след като спечели изборите през 2024 г., продължи:

„Вижте отвратителния му вкус, бихте ли си купили дори употребявана кола от този мошеник, камо ли да му дадете ядрените кодове? Позлатена библия на Тръмп би изглеждала перфектно на тази мантия с чифт обувки на Тръмп от двете страни, нали? Какъв срам за американската история.“

Уайт, междувременно, засипа с похвали Зеленски, завършвайки публикацията си с коментара:

„На тази снимка е изобразен и ИСТИНСКИ лидер на нация в черен костюм.“

Тръмп бързо преобрази Овалния кабинет след встъпването си в длъжност през януари, като размени снимките, бюстовете и орнаментите и въведе колкото е възможно повече злато.

Както CNN отбеляза по-рано тази година: „Навсякъде има злато: нови златни фигурки от вермейл на мантията и медальони на камината, златни орли на страничните масички, позлатени огледала в стил рококо на вратите и, сгушени във фронтоните над вратите, миниатюрни златни херувими, доставени от Мар-а-Лаго.“

Тръмп също така възстанови утона за диетична кола на бюрото Resolute и върна бюса на сър Уинстън Чърчил, видян за последно по време на първия му мандат.