Кендъл Дженър показа кои маникюри продължават да са хит

Няма как да не сте забелязали, че бледожълтото е абсолютният хит при цветовете още от края на зимата и началото на пролетта.

Актьорът Тимъти Шаламе се появи на наградите "Оскар" облечен с костюм в този тон в началото на март. И от този момент насам - дрехи, аксесоари, бижута, маникюри, гримове, чанти, обувки в маслено жълто са навсякъде около нас.

Цветът е идеален за лятото - нежен, весел, подчертаващ тена, изглеждащ изискано. И дори в края на сезона остава много модерен. Това доказва и Кендъл Дженър. Моделката винаги е в крак с тенденциите и демонстрира чудесен стил. Преди дни видяхме от социалната мрежа Instagram, че за последните дни на август Кендъл е заложила именно на маникюр в бледожълто.

Стилистката Зола Ганзориг е качила снимка на ноктите на моделката. Те са лакирани именно в този мек, нежен, кремообразен пастелен цвят.

Освен това, Дженър е с къси квадратни нокти и маникюрът стои много стилно, изискано, елегантно, но и интересно, забележително.

