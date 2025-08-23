IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Кендъл Дженър показа кои маникюри продължават да са хит

Явно ще са актуални и през есента

23.08.2025 | 02:00 ч. Обновена: 23.08.2025 | 02:58 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Няма как да не сте забелязали, че бледожълтото е абсолютният хит при цветовете още от края на зимата и началото на пролетта.

Актьорът Тимъти Шаламе се появи на наградите "Оскар" облечен с костюм в този тон в началото на март. И от този момент насам - дрехи, аксесоари, бижута, маникюри, гримове, чанти, обувки в маслено жълто са навсякъде около нас.

Цветът е идеален за лятото - нежен, весел, подчертаващ тена, изглеждащ изискано. И дори в края на сезона остава много модерен. Това доказва и Кендъл Дженър. Моделката винаги е в крак с тенденциите и демонстрира чудесен стил. Преди дни видяхме от социалната мрежа Instagram, че за последните дни на август Кендъл е заложила именно на маникюр в бледожълто.

Стилистката Зола Ганзориг е качила снимка на ноктите на моделката. Те са лакирани именно в този мек, нежен, кремообразен пастелен цвят.

Освен това, Дженър е с къси квадратни нокти и маникюрът стои много стилно, изискано, елегантно, но и интересно, забележително.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кендъл Дженър маникюр бледожълто тенденции нокти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem