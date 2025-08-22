Мечка влезе в заведение в Калифорния, за да си похапне ягодов сладолед СНИМКИ

Любопитна мечка, търсеща нещо сладко, се озова зад щанда на калифорнийски магазин за сладолед през уикенда.
Голямото животно сякаш се чувстваше като у дома си, когато помощник-шерифите дойдоха да разследват защо алармата на магазина в курортния град Саут Лейк Тахо, се е включила.
Служителите прогониха сервитьора-мече от магазина, но не преди да направят няколко снимки на срещата им.
"С известно насърчение мечката в крайна сметка си тръгна, но едва след като прояви интерес към ягодовия сладолед", се казва в публикация на страницата във Facebook на шерифската служба на окръг Ел Дорадо. „За щастие мечката Фузи причини почти никакви материални щети и почти нямаше нужда от разчистване.“
Мечките са често срещани в Калифорния и често търсят храна в човешките селища, като влизат в домове или превозни средства на хората.
Нападенията срещу хора са рядкост, но животните понякога могат да причинят щети, особено когато не могат да намерят изход.
