Експерти: Климатичните промени ще увеличат честотата на турбуленциите

За някои пътници турбуленциите по време на полет са неприятно преживяване. В един свят обаче, който се затопля под въздействието на климатичните промени, се очаква честотата им да се увеличи, смятат експерти, цитирани от АФП, и препоръчват "затягане на коланите".

Според официални данни турбуленциите са основната причина за инциденти във въздуха, свързани с метеорологичните условия, въпреки че числата остават относително ниски. Между 2009 и 2024 г. 207 души са били ранени по време на полети в неблагоприятни условия.

"Обикновено ранените пътници са тези, които не са поставили предпазните си колани, или членовете на екипажа", обяснява Джон Ейбрахам, професор по механика в университета "Сейнт Томас" в Минесота, САЩ.

"Съвременните самолети са устойчиви на турбуленция, така че основният риск остава нараняването на пътниците, а не загубата на самолета", допълва той.

Въпреки това самолетите трябва да бъдат проверявани след "силни турбуленции", каквито се случват около 5000 пъти годишно над САЩ, според Робърт Шарман от Националния център за атмосферни изследвания.

Мохамед Фудад от Университета на Рединг разграничава три основни вида турбуленция: конвектна, свързана с течения, произхождащи от облаци и гръмотевични бури; орографска при въздушни потоци около планински вериги и "невидимата и по-опасна" турбуленция в чист въздух (ясно небе) при промени в посоката или скоростта на вятъра.

В повечето случаи те се дължат на скоростни западни ветрове във високите слоеве на атмосферата, на същата височина, на която летят търговските самолети (10 до 12 километра).

Глобалното затопляне увеличава скоростта и среза на тези ветрове, което води до резки промени във вертикалните въздушни течения - така наречените "въздушни ями". Всичко това предизвиква турбуленция в чист въздух.

Миналата година Мохамед Фудад и колегите му са публикували статия в сп. Journal of Geophysical Research, в която анализират данни за турбуленциите от 1980 до 2021 г.

"Наблюдаваме ясно изразено увеличение на честотата на турбуленциите в много региони, особено в Северния Атлантик, Северна Америка, Източна Азия, Близкия Изток и Северна Африка, като тя варира между 60 и 155 процента", казва експертът пред АФП.

Друг задълбочен анализ приписва това увеличение в някои региони на нарастващите емисии на парникови газове.

Проучване от 2023 г. на Университета на Рединг установи, че за всеки градус по Целзий затопляне на повърхността, през зимата е наблюдавано увеличение с около 9 процента на умерените турбуленции в чист въздух в Северния Атлантик, а през лятото - с 14 процента.

Зимата винаги е била най-трудният сезон по отношение на турбуленциите, но глобалното затопляне вече усилва тези в чист въздух през лятото и есента, съкращавайки разликата.

Западните ветрове не са единствените, засегнати от ефектите на климатичните промени, които допринасят за усилването на гръмотевичните бури.

"Изменението на климата може да увеличи и честотата и силата на тези бури в бъдещи сценарии, а турбуленциите в близост до тях са основен фактор при подобни инциденти", казва Робърт Шарман.

Мохамед Фудад работи върху оптимизиране на маршрутите на полетите, за да се избегнат зони на турбуленция, и за подобряване на точността на прогнозите. Шарман отбелязва, че се тестват и обещаващи технологии, и по-специално радар, който излъчва лазерни лъчи в атмосферата, за да открива фини промени в плътността на въздуха и скоростта на вятъра.

Намаляването на емисиите на парникови газове също е от голямо значение. Авиацията е отговорна за около 3,5 процента от глобалното затопляне, причиненото от човека. Авиокомпаниите проучват по-чисти горива, но напредъкът в тази посока е "разочароващ", според Международната асоциация за въздушен транспорт. (БТА)