Дънкан Джеймс от Blue се раздели с бразилеца

Дънкан Джеймс отново е необвързан мъж. 47-годишният певец от Blue се раздели с приятеля си Родриго Рейс, с когото бяха заедно 6 години, съобщават от "The Sun".

Изпълнителят тихо се лекува от болката от разбитото сърце, като замина на ваканция.

Двойката се е разделила преди няколко седмици. Дънкан и Родриго са спрели да се следват един друг в социалната мрежа Instagram.

Но певецът от Blue e споделил в профила си серия снимки от ваканцията си и е признал, че започва нова глава от живота си.

"Лято 2025 - сезон на море, слънце и магия, която успокоява душата. Благодарен съм за семейството, приятелите и приключенията, които изпълниха сърцето ми. От тихо лекуване до смях под златните небеса и неоновите светлини... Тази глава бе посветена на растеж, любов, магия и светлина. Нека пренесем този блясък във всеки следващ сезон", написа Джеймс.

"Дънкан и Родриго се разделиха след 6 години. Една раздяла никога не е лесна, но Дънкан се отдава на бандата и умът му е зает с музика", коментира източник на "The Sun".

