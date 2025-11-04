Какво никога не бива да казвате на партньора си?

Ако пълната и абсолютна честност винаги беше най-добрата политика, изрази като „някои неща е по-добре да не се казват“ не биха оцелели поколения наред. Истината е, че не всяка честност е толкова полезна, колкото си мислим, и по същия начин не всяко мълчание е толкова измамно, колкото ни е било казано да вярваме, съветва американският психолог Марк Травърс в статията си за Forbes.

Той изброява две неща, които не бива да казвате на партньора си. Той отбелязва, че изследванията все повече показват, че мълчанието понякога може да запази връзката. В някои случаи изборът на доброта и такт пред „казването на всичко направо“ ще бъде много по-полезен както за вас, така и за вашия партньор. А ето две неща, които психолозите смятат за напълно приемливи да се пазят насаме в една връзка

Промени в тялото

Може да изглежда естествено да забележите промени в тялото на партньора си – няколко излишни килограма, нови бръчки или пъпки. Такава забележка понякога се възприема като загриженост, сякаш помагате на партньора си да се грижи за себе си. Но коментарите за външния вид, дори добронамерените, могат да бъдат възприети като досадни. Според проучване, публикувано в „Семейство, системи и здраве“, приблизително 55% от хората се чувстват по-зле, след като говорят с партньора си за теглото си. Това е вярно, независимо от това как е структуриран разговорът.

Неконструктивна критика

Напълно нормално е да имате неща у партньора си, които не харесвате - начинът му на справяне със стреса, склонността му към отлагане, приятелите му или определени навици. Понякога може да почувствате желание да изразите тези оплаквания. Изглежда, че честността го изисква. Има обаче тънка граница между полезната откровеност и ненужната критика. Ако думите ви не произтичат от искрено желание да помогнете на партньора си да се подобри, малко вероятно е да бъдат приети конструктивно.

Проучване, публикувано в „Поведенческа терапия“, установи, че възприемането на критиката зависи от това как е формулирана. Ако партньорът възприема враждебност в думи, това намалява удовлетворението от връзката и цялостното благополучие. Конструктивната обратна връзка, от друга страна, укрепва връзката.