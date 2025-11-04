Учени обясняват биологичните причини за зимната тъга

С настъпването на есента и скъсяването на дните много хора усещат не просто промяна на сезона, а и спад в настроението. Учените все по-добре разбират биологичните механизми зад това състояние, известно като сезонно афективно разстройство (САР) – форма на депресия, която се повтаря всяка година през есента и зимата.

Според д-р Кати Уайс от Университета в Единбург последните изследвания показват, че тези сезонни промени в настроението са вродени и физиологични, а не само психологически. Големи проекти като UK Biobank разкриват, че сънят, хормоните и дори експресията на хиляди гени следват годишни ритми, свързани със смяната на сезоните.

Основната причина е намалената дневна светлина, която нарушава циркадния ни ритъм – вътрешния часовник, който контролира съня, настроението и бодростта. Когато светлината намалява, нивата на мелатонин остават високи по-дълго, което води до умора, апатия и повишен апетит към въглехидрати. Хора с биполярно разстройство са особено чувствителни към тези промени – при тях депресивните епизоди се засилват през „тъмните“ месеци.

Дори хора без клинична депресия често преживяват по-лека форма на „зимна тъга“. Смята се, че около 20% от населението е засегнато, макар че само малка част развиват пълно САР. Учените са открили и сезонни колебания в активността на над 4000 гена, както и тенденция хората да спят повече, но по-неспокойно през зимата.

Най-ефективното лечение на сезонната депресия остава светлинната терапия – излагане на лампи с интензитет около 10 000 лукса за 20–30 минути сутрин, за да се имитира естествената слънчева светлина. Естествената дневна светлина, особено сутрин, има същия ефект – тя „рестартира“ биологичния часовник и намалява действието на мелатонина.

Проучвания на амишките общности в САЩ, които прекарват повече време на открито и използват по-малко изкуствена светлина вечер, показват, че при тях се наблюдават най-ниски нива на сезонна депресия.

Освен светлината, когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), адаптирана за САР, също дава отлични резултати, като помага на хората да променят нагласата си към зимата – вместо да я „преживяват“, да я приемат и планират радостни активности в този период.

Макар зимата неизбежно да носи мрак, науката показва, че с правилни навици – сутрешна светлина, редовен сън и осъзнат живот – можем да се адаптираме и да посрещнем сезона с повече енергия и спокойствие.