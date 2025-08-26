Серина Уилямс и Мария Шарапова показаха, че са в отлични отношения

Мария Шарапова най-накрая попадна там, където й е мястото - в Залата на славата на тениса. И беше посрещната не от кого да е, а от бившата й съперничка Серина Уилямс.

Появата на американката определено бе изненада за всички, тъй като двете дами никак не се харесваха на и извън корта по време на активните им години в спорта.

След оттеглянето им от тениса и поемането на нова, по-важна роля - майчинството - явно Шарапова и Уилямс са намерили общ език.

Ако преди години някой ни беше казал, че Мария Шарапова и Серина Уилямс ще се прегърнат топло и ще стоят усмихнати една до друга по свое собствено желание, а не принуждавани от правилата и етиката на тениса, най-вероятно щяхме да повдигнем съмнително вежди.

