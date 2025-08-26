IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Серина Уилямс и Мария Шарапова показаха, че са в отлични отношения

Американката приветства рускинята в Залата на славата на тениса

26.08.2025 | 20:55 ч. Обновена: 26.08.2025 | 22:10 ч. 7
Снимка: Getty Images

Мария Шарапова най-накрая попадна там, където й е мястото - в Залата на славата на тениса. И беше посрещната не от кого да е, а от бившата й съперничка Серина Уилямс. 

Появата на американката определено бе изненада за всички, тъй като двете дами никак не се харесваха на и извън корта по време на активните им години в спорта. 

След оттеглянето им от тениса и поемането на нова, по-важна роля - майчинството - явно Шарапова и Уилямс са намерили общ език.

Ако преди години някой ни беше казал, че Мария Шарапова и Серина Уилямс ще се прегърнат топло и ще стоят усмихнати една до друга по свое собствено желание, а не принуждавани от правилата и етиката на тениса, най-вероятно щяхме да повдигнем съмнително вежди. 

