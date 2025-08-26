Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите в "Св. св. Константин и Елена"

От 3 до 8 септември в курорта "Св. св. Константин и Елена" започват Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с гроздови продукти.

Насладете се на традициите от миналото, научете любопитни факти от историята на първия български морски курорт, свързани с гроздолечението, което е било много популярно през 30-те години на 20-ти век.

И днес традициите са запазени, като модерният им вариант се практикува в много от СПА центровете на хотелите в курорта. Терапиите с грозде и гроздови продукти в съчетание с минералната вода спомагат на организма за извеждане на токсините и шлаките от тялото и за релакс на мускулите, за подобряване на имунитета и защитните функции на кожата, стимулират кръвообращението, както и синтеза на колаген. Гроздето е ценено не само за вкусовите си качества, но и за своите лечебни свойства.

При посещение на празниците от 3 до 8 септември може да спечелите подаръчни ваучери за СПА процедури в курорта и да усетите комбинацията от благотворното влияние на лечебната минералната вода с гроздови продукти при разкрасителни процедури и терапии за лице и тяло.

Друг от акцентите на събитието ще бъде представянето на специално подбрани вина от утвърден сомелиер. Посетителите ще имат възможност да опитат различни сортове вина от Варненския регион, които отразяват уникалността на българската винена култура. Сомелиерът ще сподели интересна информация за процеса на винопроизводство, както и за подходящите комбинации с храна.

Празници на Гроздолечението са преживяване, което ще съчетае удоволствието от винената култура с ползите от гроздето в цялото му разнообразие за организма. Не пропускайте шанса да бъдете част от това незабравимо събитие и да се насладите на българските традиции.

Вижте програмата тук