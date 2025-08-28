Аларма: Музеят на Ван Гог в Амстердам може да затвори врати

Музеят на Ван Гог в Амстердам може да затвори врати, освен ако холандското правителство не осигури допълнителни средства за поддръжка на сградите, в които се помещава колекцията му, според неговия директор.

Винсент ван Гог, роден през 1853 г. и починал през 1890 г., е нарисувал едни от най-аплодираните и високо ценени произведения на изкуството в съвременния свят, а споразумение от 1962 г. с племенника на художника запазва семейната колекция от негови произведения за публично показване, стига държавата да плаща за музейната сграда.

60-годишната Емили Горденкер, директор на музея, предупреди, че освен ако правителството не увеличи финансирането с 2,5 милиона евро годишно за ремонт, колекцията ще трябва да затвори врати.

„Ако тази ситуация продължи, тя ще бъде опасна за изкуството и опасна за нашите посетители“, каза тя пред The ​​New York Times. „Това е последното нещо, което искаме, но ако се стигне до това, ще трябва да затворим сградата.“

След откриването си през 1973 г., с модернистични сгради, проектирани от Герит Ритвелф и Кишо Курокава, музеят бързо се превръща в международен успех, съперничейки си с холандската национална колекция в Райксмузеум в Амстердам, благодарение на колекцията си от 200 картини на Ван Гог, включително много от най-известните му творби, както и 500 рисунки и негови писма.

Популярността на художника е такава, че музеят е ограничил броя на посетителите до 1,8 милиона от пика от 2,25 милиона. Той генерира 85% от собствените си приходи.

Когато художникът умира, голяма част от неговото изкуство и колекция остават в семейството, включително безценни шедьоври като „Бадемов цвят“, който е нарисуван, за да виси над люлката на малкия му племенник Винсент Вилем ван Гог.

Племенникът, който почина през 1978 г., предаде цялата семейна колекция, включително шедьоври от съвременници на ван Гог, на новосформирана обществена фондация. В замяна нидерландската държава се ангажира да осигури ресурси за музея.

„Нидерландската държава трябва да изпълни законово установените си задължения“, се казва в изявление на фондация „Винсент ван Гог“. „Фондацията е дълбоко загрижена за достъпността на колекцията на Ван Гог в светлината на настоящите проблеми с финансирането.“

Музеят е планирал метода на работа и ще използва финансовите си резерви, за да покрие 50 милиона евро загубени приходи по време на частични затваряния за ремонта.

Министерството на културата отправя искане към холандското правителство, което е въвлечено в криза, след като PVV, крайнодясна партия, водена от Герт Вилдерс, се оттегли от управляващата коалиция през юни, да увеличи годишните си вноски от 8,5 милиона евро на 11 милиона евро, за да покрие разходите за сгради и да отговори на изискванията за пожарна безопасност и енергийна ефективност.

Холандското министерство на културата заяви, че институцията трябва сама да покрие разходите, като твърди, че „получава една от най-високите субсидии на квадратен метър от всички национални музеи“.

„Субсидията е фиксирана сума, която се коригира спрямо инфлацията на годишна база“, се казва още в съобщението. „Субсидията се изчислява по методология, която се използва за всички национални музеи.“