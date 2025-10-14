IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
4 зодии, които ги очакват изпитания до края на октомври

Девите да едни от тях

14.10.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Октомври е тук и ще ни предложи богата палитра от разнообразни емоции – ще има поводи за радост, но и предизвикателства. За четири зодии месецът ще е по-скоро труден и ще ги постави пред изпитания. Кои са тези зодии и за какво да се подготвят?

Овен

Скъпи Овни, през октомври връзките ви с другите ще имат нужда от специално внимание. Подхранвайте отношенията си, особено с партньора, защото е възможно да се породят конфликти и то точно заради липсата ви на време.

Всяка връзка има нужда от усилия от страна на партньорите, за да върви в позитивна посока, не го забравяйте. Ако разчитате само на активността на човека отсреща, чакат ви трудни моменти и разочарование.

Работете върху отношенията с хората около вас, не само с любимия човек. Семейството, приятелите и колегите също имат нужда от вас, и ако разпределите правилно времето си, ще успеете да отделите по малко за всеки.

Източник: Големи изпитания за тези 4 зодии през октомври

